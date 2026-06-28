به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن رضازاده شامگاه یکشنبه با حضور در قرارگاه سردار شهید نائینی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام به‌ویژه شهید آیت‌الله بهشتی، اظهار کرد: نقش‌ دستگاه قضایی به‌ عنوان «عدالت‌خانه» در پاسداری از حقوق شهروندان و ایجاد امنیت پایدار مبتنی بر مشارکت مردمی بی بدیل است.

حجت الاسلام رضازاده با اشاره به پیوند عمیق دستگاه قضایی با ارزش‌های انقلابی و نهضت حسینی، افزود: قوه قضاییه باید عدالت‌ خانه‌ای باشد که پناهگاه اصلی مردم در تظلم‌خواهی و اجرای عدالت است. این دستگاه باید به‌گونه‌ای عمل کند که آحاد مردم، آن را تکیه‌گاه خود در مسیر احقاق حق بدانند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان با تبیین ماهیت امنیت در جامعه اسلامی، تصریح کرد: امروز امنیت دیگر یک مقوله صرفاً سازمانی نیست، بلکه امنیت حقیقی، امنیت مردمی است. امنیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تنها با هم‌افزایی و مشارکت خود مردم محقق می‌شود و بدون همراهی آنان، پایداری امنیت امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی با یادآوری میراث گران‌قدر شهدای انقلاب اسلامی و تأسی از الگوی ایستادگی در مکتب حسینی، بر ضرورت رویکرد پیشگیرانه و هوشمندانه در کاهش آسیب‌های اجتماعی تأکید و اضافه کرد: باید با بهره‌گیری از راه شهدای عرصه عدالت، بسترهای ناامنی را مسدود کرده و در سایه مشارکت مردم، عدالت را در جامعه نهادینه سازیم. اولویت ما در پیشگیری از وقوع جرم، ایجاد بسترهای امن و پایدار برای شهروندان است.

رضازاده در پایان با اشاره به اهمیت ایام هفته قضایی، گفت: دستگاه قضایی استان گیلان با الهام از آموزه‌های عاشورایی و با تکیه بر مشارکت مردمی، همواره در مسیر تحقق عدالت و حمایت از حقوق عامه گام برمی‌دارد و این مسیر را با قدرت و استواری ادامه خواهد داد.