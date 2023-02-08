۲۲۴۴ پرونده در کرمان با همکاری سران طوایف به صلح ختم شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی قویدل ظهر چهارشنبه در ششمین گردهمایی علما و سران طوایف جنوب و شرق استان کرمان با اشاره به این مطلب که پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی موضوع فراقوه ای، مشارکتی و اجتماعی است، تصریح کرد: میثاق نامه عدالت و امنیت پایدار از سال ۹۶ با همکاری و همراهی مجموعه شورای تأمین و با محوریت دادگستری و معاونت اجتماعی و پیشگیری از قوع جرم کلید خورده است و امروز شاهد برگزاری ششمین همایش آن هستیم.

وی با اشاره به این مطلب که از سال ۹۹ تاکنون هفت هزار و ۷۵۸ پرونده به مصالحه و سازش رسیده است، اظهارداشت: در ۱۰ ماه امسال کاهش ۳۰ درصدی جرایم مرتبط با خشونت‌های رفتاری و برخی جرایم امنینی متأثر از استفاده از ظرفیت‌های مردمی داشته‌ایم و نتایج اجرای میثاق نامه عدالت و امنیت پایدار در جنوب و شرق استان بسیار چشمگیر و قابل توجه بوده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان به مشارکت ۴۰۵ نفر از سران طوایف، اعضا و جوانان با میثاق نامه عدالت و امنیت پایدار اشاره و بیان کرد: نتیجه این تعامل، کاهش جرایم و آسیب‌ها در شرق و جنوب استان کرمان بوده است.

قویدل بیان کرد: در مجموع با اجرای میثاق نامه عدالت و امنیت پایدار، یک هزار و ۱۳۳ اسلحه کشف و تحویل شده و در کنار آن دو هزار و ۲۴۴ اختلاف نیز به صلح و سازش رسیده است.

وی با بیان این مطلب که پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و مسئولیت اجتماعی موضوعی مهم و کلیدی در جامعه است، ادامه داد: برابر قانون پیشگیری از وقوع جرم بر عهده دستگاه قضائی گذاشته شده است و مهمترین مساله آن تعامل میان نهادی و همکاری مردمی است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان با اشاره به این مطلب که در پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی زمانی می‌توانیم موفق باشیم که از ظرفیت مردم، معتمدان و متنقذین به نحو احسن استفاده شود، تاکید کرد: در پیشگیری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی، سه مؤلفه مسئولیت آفرینی، مشارکت و تعامل نهفته است.