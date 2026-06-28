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۸ تیر ۱۴۰۵، ۳:۰۰

نزاع خانوادگی در خدابنده به قتل دو نفر منجر شد

نزاع خانوادگی در خدابنده به قتل دو نفر منجر شد

زنجان -دادستان خدابنده گفت: نزاع بین دو خانواده در روستای آهار مشکین خدابنده به قتل دو نفر منجر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید اسدی گفت: چند جوان در روستای آهار مشکین خدابنده که با هم خویشاوند نیز بودند با دلایلی به ظاهرا بی اهمیت که دلیل اصلی در دست بررسی است درگیر نزاع می شوند که در ادامه اعضای خانواده دو طرف درگیر شدند.

وی افزود: بعد از این درگیری خانوادگی پدر مقتول اول اسلحه شکاری مجوزدار خود را وارد درگیری می کند که در حین درگیری طرف مقابل اسلحه را از دست او گرفته و پسر صاحب اسلحه را به قتل می رساند.

اسدی گفت: خانواده پسر جوان با مشاهده این موضوع با سلاح سرد پدر بزرگ قاتل را به قتل رساند.

وی افزود: عامل قتل مقتول جوان مشخص شد اما تحقیقات جهت شناسایی قاتل دوم ادامه دارد و چند نفر هم در این زمینه دستگیری شدند.

دادستان خدابنده اضافه کرد: بلافاصله بعد از وصول خبر عوامل انتظامی، دادستان و بازپرس در صحنه حاضر و عوامل دخیل در قتل ها و درگیری دستگیر شدند.

وی گفت: عدم کنترل هیجانات در زمان مورد نیاز و استفاده نادرست از سلاح مجوز دار منتهی به چنین حوادثی می شود که در نهایت جز پشیمانی نتیجه دیگری برای کسی ندارد .

کد مطلب 6873771

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