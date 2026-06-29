دستگیری عوامل ۲ فقره قتل در تویسرکان و درگزین

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین نجفی در تشریح جزئیات پرونده دو قتل اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره نزاع خانوادگی منجر به قتل با سلاح سرد در یکی از روستاهای شهرستان تویسرکان، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد مردی ۳۹ ساله بر اثر اختلافات خانوادگی با ضربات سلاح سرد به قتل رسیده و قاتل به همراه همدست خود از محل متواری شدند.

فرمانده انتظامی استان همدان ادامه داد: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام تحقیقات گسترده، رصد اطلاعاتی و اقدامات فنی و تخصصی، موفق شدند در کمتر از ۲۴ ساعت متهم اصلی و همدست وی را شناسایی و در یک عملیات ضربتی دستگیر کنند.

وی ادامه داد: متهم در تحقیقات به ارتکاب قتل با همدستی برادرش و با انگیزه اختلافات خانوادگی اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

سردار نجفی همچنین از کشف یک فقره قتل دیگر در شهرستان درگزین خبر داد و گفت: در پی اعلام وقوع یک درگیری دسته‌جمعی، ماموران کلانتری مرکزی درگزین بلافاصله در محل حاضر شدند، بررسی‌ها نشان داد افرادی به علت اختلافات شخصی و مالی با استفاده از چاقو و قمه با فردی درگیر شده و وی را به‌شدت مجروح کرده‌اند که مصدوم در مسیر انتقال به بیمارستان جان باخت.

وی با اشاره به متواری شدن عوامل درگیری پیش از حضور پلیس تصریح کرد: با اقدامات سریع و هماهنگ پلیس، تمامی افراد دخیل در نزاع در کمتر از یک ساعت دستگیر شدند و ضارب اصلی نیز شناسایی و به همراه سایر متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی و روانه زندان شد.

فرمانده انتظامی استان همدان در پایان از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه موارد مشکوک یا اخبار مرتبط با مسائل امنیتی، مراتب را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند و یادآور شد شماره ۱۹۷ نیز آماده دریافت نظرات، پیشنهادات و تقدیر شهروندان از عملکرد پلیس است.