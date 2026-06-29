مراسم گرامیداشت شهدای هفتم تیر در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرزند شهید میربهزاد شهریاری از نمایندگان شهید حادثه هفتم تیر یکشنبه شب در این مراسم اظهار کرد: شهید عباس حیدری و شهید میربهزاد شهریاری با دو بال تخصص و تعهد به اوج رسیدند.

حجت‌الاسلام سید محمدمهدی شهریاری با اشاره به اینکه این شهدا در سخت‌ترین شرایط، با هیچ‌کس بر سر اصول انقلاب مسامحه نکردند افزود: شهدای هفتم تیر با اخلاص و بصیرت، در مسیر ولایت گام برداشتند.

وی با بیان اینکه دفاع، یک امر فطری و غریزی است، اضافه کرد: اگر رهبر معظم انقلاب اذن مذاکره دادند، نه به این معنا بود که ایشان به آن خوش‌بین بودند، بلکه با بصیرت ولایی اجازه دادند تا برای همگان روشن شود که مذاکره در برابر دشمنی که به هیچ عهدی پایبند نیست خسارت محض است و باید مسیر عزت، حکمت و مصلحت دنبال شود.

شهریاری پیروزی را نتیجه مقاومت و ایستادگی دانست و ادامه داد: صلح با دشمن «عقرب‌صفت» ممکن نیست و صلح پایدار تنها در سایه «اقتدار» و «مقاومت» محقق می‌شود.

وی ضمن قدردانی از حضور حماسی مردم بوشهر و تلاش‌های مسئولان استان، بر لزوم خدمت‌رسانی بی‌منت به مردم زرخیز اما محروم استان بوشهر تأکید کرد و یادآور شد: امنیت و استقلال امروز ایران اسلامی، میراث خون شهیدانی است که جان خود را فدای آرمان‌های بلند اسلام و انقلاب کردند.