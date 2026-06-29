۱۲هزارو۵۵۰ واحدمسکونی و تجاری آسیب دیده جنگ رمضان در اصفهان بازسازی شد

منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین ارزیابی‌های انجام شده توسط تیم‌های فنی شهرداری اصفهان و اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، تاکنون پایش و ارزیابی خسارات وارد شده به ۱۸ هزار و ۵۰۱ واحد مسکونی و تجاری در پی حملات رژیم صهیونیستی در جنگ تحمیلی رمضان در سطح استان انجام شده است.

وی افزود: از مجموع واحدهای ارزیابی شده، ۱۲ هزار و ۱۷۹ واحد مسکونی و تجاری در شهر اصفهان قرار دارد و سایر واحدها در ۳۰ شهر و ۱۲ روستا واقع در ۲۰ شهرستان استان شناسایی شده‌اند.

۱۰۲ واحد نیازمند احداث مجدد

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به میزان خسارات وارد شده تصریح کرد: بر اساس برآوردهای فنی انجام شده، ۱۰۲ واحد مسکونی و تجاری به طور کامل تخریب شده و نیازمند احداث مجدد هستند.

وی ادامه داد: همچنین یک‌هزار و ۶۱ واحد مسکونی و تجاری آسیب‌دیده نیازمند تعمیرات اساسی و کلی بوده و سایر واحدها دچار خسارات جزئی شده‌اند که روند ترمیم آنها در دستور کار قرار گرفته است.

تعمیرات ۱۲ هزار و ۵۵۰ واحد آسیب‌دیده

شیشه‌فروش با اشاره به اقدامات انجام شده برای بازسازی واحدهای آسیب‌دیده گفت: با اقدامات انجام شده از سوی شهرداری اصفهان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، همکاری گروه‌های جهادی و خیرین و نیز مشارکت مالکان، تاکنون تعمیرات جزئی ۱۲ هزار و ۵۵۰ واحد از ساختمان‌های آسیب‌دیده در سطح استان انجام شده است.

وی افزود: این تعمیرات شامل نصب شیشه و پنجره، درب، اجرای کناف، ترمیم دیوارها و سایر اقدامات لازم برای بازگرداندن شرایط سکونت در واحدهای آسیب‌دیده بوده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: با افزایش تعداد تیم‌های فنی و تداوم عملیات بازسازی، روند تعمیر و بازسازی سایر ساختمان‌های آسیب‌دیده نیز در حال انجام است و تلاش می‌شود در کوتاه‌ترین زمان ممکن شرایط عادی به این واحدها بازگردد.

