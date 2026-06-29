سرهنگ پاسدار سعید بهشتی‌راد در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز فرآیند ثبت‌نام زائران و همچنین میزبانان مراسم باشکوه تشییع قائد شهید امت، امام و رهبر شهید انقلاب خبر داد و گفت این ثبت‌نام با هدف برنامه‌ریزی دقیق‌تر و ساماندهی هرچه بهتر حضور مردم در این مراسم از طریق بات اختصاصی پیام‌رسان بله انجام می‌شود.

وی اظهار کرد: همزمان با آغاز برنامه‌ریزی برای برگزاری آیین باشکوه وداع و تشییع قائد امت، امام و رهبر شهید انقلاب، امکان ثبت‌نام زائران و متقاضیان حضور در این مراسم از طریق بات اختصاصی پیام‌رسان بله فراهم شده است.

وی افزود: مردم عزیز که قصد حضور در این مراسم را دارند، لازم است از طریق بات «برخاست» در پیام‌رسان بله نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند تا فرآیند برنامه‌ریزی، هماهنگی و ساماندهی حضور زائران با دقت بیشتری انجام شود.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه تصریح کرد: تمامی متقاضیان حضور در مراسم می‌توانند با مراجعه به بات «برخاست» اطلاعات مورد نیاز را ثبت کرده و آمادگی خود را برای شرکت در این آیین اعلام کنند.

وی با اشاره به پیش‌بینی بخش ویژه‌ای برای خدمت‌رسانی مردمی در این سامانه اظهار داشت: افرادی که آمادگی میزبانی، اسکان و پذیرایی از زائران را دارند نیز می‌توانند با مراجعه به بخش «میزبانی» در همین سامانه ثبت‌نام کرده و به پویش بزرگ خدمت‌رسانی به زائران بپیوندند.

بهشتی‌راد ادامه داد: مشارکت مردم در میزبانی از زائران، جلوه‌ای از همدلی، ایثار و همراهی با خیل عظیم عاشقان رهبر شهید انقلاب خواهد بود و ظرفیت‌های مردمی نقش مهمی در برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم ایفا می‌کند.

وی با بیان اینکه این سامانه با اهداف مشخصی راه‌اندازی شده است، افزود: برنامه‌ریزی بهتر برای حضور زائران، ساماندهی اعزام‌ها، ایجاد هماهنگی لازم برای اسکان و همچنین مدیریت خودروهای شخصی از مهم‌ترین اهداف راه‌اندازی این سامانه به شمار می‌رود.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: ثبت‌نام در این سامانه زمینه ارائه خدمات منظم‌تر به زائران را فراهم کرده و موجب خواهد شد تمامی ظرفیت‌های پیش‌بینی شده برای برگزاری این مراسم به شکل مطلوب مورد استفاده قرار گیرد.

وی از عموم مردم دعوت کرد با ثبت‌نام در بخش‌های مختلف این سامانه، ضمن اعلام آمادگی برای حضور یا میزبانی، برگزارکنندگان را در اجرای هرچه بهتر مراسم باشکوه تشییع رهبر شهید انقلاب یاری کنند.