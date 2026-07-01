ساعات کاری سامانه پایا در ایام برگزاری مراسم رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ساعات کاری سامانه پایا در ایام برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری رهبر شهید انقلاب اعلام شد.

بر اساس این گزارش بانک مرکزی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به برنامه‌ریزی صورت گرفته توسط هیات دولت به مناسبت برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری رهبر انقلاب و به منظور ایجاد سهولت در پرداخت های مشتریان شبکه بانکی در ایام یادشده، ساعات کاری سامانه پایا در ایام مزبور به شرح جدول زیر اعلام می شود.

بنابراین ساعات کاری سامانه پایا در ایام برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری رهبر شهید انقلاب از تاریخ ۱۳ الی ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۵ همانند روزهای عادی (غیرتعطیل رسمی) شامل ۴ چرخه است. همچنین دستور پرداخت های شاپرکی نیز در چرخه اول «03:45 بامداد» تسویه خواهند شد.