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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۷

ساعات کاری سامانه پایا در ایام برگزاری مراسم رهبر شهید

ساعات کاری سامانه پایا در ایام برگزاری مراسم رهبر شهید

بانک مرکزی با هدف سهولت در پرداخت‌های مشتریان شبکه بانکی، ساعات کاری سامانه پایا را در ایام برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری رهبر شهید انقلاب اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ساعات کاری سامانه پایا در ایام برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری رهبر شهید انقلاب اعلام شد.

بر اساس این گزارش بانک مرکزی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به برنامه‌ریزی صورت گرفته توسط هیات دولت به مناسبت برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری رهبر انقلاب و به منظور ایجاد سهولت در پرداخت های مشتریان شبکه بانکی در ایام یادشده، ساعات کاری سامانه پایا در ایام مزبور به شرح جدول زیر اعلام می شود.

ساعات کاری سامانه پایا در ایام برگزاری مراسم رهبر شهید

بنابراین ساعات کاری سامانه پایا در ایام برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری رهبر شهید انقلاب از تاریخ ۱۳ الی ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۵ همانند روزهای عادی (غیرتعطیل رسمی) شامل ۴ چرخه است. همچنین دستور پرداخت های شاپرکی نیز در چرخه اول «03:45 بامداد» تسویه خواهند شد.

کد مطلب 6876714
علی فروزانفر

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