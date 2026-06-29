به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید حسین مومنی شامگاه یکشنبه در مراسم عزاداری دهه دوم ماه محرم درحرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها سخنانی با تبیین برخی از مهمترین عوامل شکلگیری واقعه عاشورا و تطبیق آن با شرایط امروز جامعه اظهار کرد: هنگامی که زمامداران و مدعیان هدایت جامعه خود گرفتار فساد، فسق و بیاعتنایی به ارزشهای الهی باشند، طبیعی است که آثار این انحراف به بدنه جامعه نیز سرایت کند و دینداری، غیرت دینی و پایبندی مردم به احکام الهی دچار آسیب شود.
وی با بیان اینکه رقیق شدن ایمان و کمرنگ شدن دینداری از بزرگترین آسیبهای یک جامعه اسلامی است، افزود: اگر جامعهای عنوان اسلامی را با خود یدک بکشد اما در عرصه عمل نشانی از التزام به دین در آن دیده نشود، باید نسبت به این وضعیت احساس خطر کرد.
استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: یکی دیگر از آسیبهایی که امام حسین (ع) به آن اشاره فرمودهاند، غلبه نگاه مادی به زندگی است؛ نگاهی که همه همت انسان را در دنیا، رفاه، شهوت و منافع شخصی خلاصه میکند و او را از حقیقت حیات و مسئولیتهای الهی غافل میسازد.
وی با اشاره به برخی گلایهها و مطالبهگریهای نادرست در شرایط سخت کشور تصریح کرد: گاهی افرادی که خود باید مورد مطالبه قرار گیرند، در جایگاه مطالبهگر ظاهر میشوند، در حالی که نگاه مؤمنانه اقتضا میکند انسان وظیفهمحور باشد و در سختیها نیز تکلیف خود را فراموش نکند.
شهید رئیسی گفت من به فکر دوره دوم نیستم
مومنی با نقل خاطرهای از دیدار خود با شهید آیتالله سید ابراهیم رئیسی گفت: در یکی از جلسات ماهانه که ایشان در دوران ریاست جمهوری برگزار میکردند، درباره برخی مسائل و نقدها با ایشان گفتوگو کردم و از علت اطلاعرسانی نکردن بخشی از اقدامات دولت پرسیدم.
وی افزود: شهید رئیسی در پاسخ عنوان کرد اگر برخی اقدامات اطلاعرسانی شود، دشمنان، منافقان و عوامل نفوذی مسیر خدمترسانی به مردم را مسدود میکنند.
این استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: در همان دیدار، وقتی درباره انتخابات دوره بعد سخن به میان آمد، شهید رئیسی جملهای بیان کرد که برای من بسیار معنادار بود و گفت من اصلاً به فکر دوره دوم نیستم.
وی خاطرنشان کرد: این سخن از یک سو نشاندهنده روحیه تکلیفمداری بود، به این معنا که انسان وظیفه خود را انجام دهد و نتیجه را به خداوند واگذار کند و از سوی دیگر این برداشت را میتوان داشت که او هیچ دلبستگی به مقام و مسئولیت نداشت و برای خود آیندهای در این جایگاه ترسیم نکرده بود.
مومنی با تأکید بر اینکه وابستگی به دنیا ریشه بسیاری از انحرافات تاریخی است، اظهار کرد: امام حسین (ع) با تعبیر «الناس عبید الدنیا» حقیقتی ماندگار را بیان فرمودهاند و دلبستگی به دنیا بود که زمینه بسیاری از جنایتهای کربلا را فراهم کرد.
وی افزود: رقابت برای دستیابی به مال، مقام و حکومت سبب شد عدهای حتی در به شهادت رساندن سیدالشهدا (ع) بر یکدیگر سبقت بگیرند و وعدههای دنیوی آنان را از حق جدا کند.
سکوت خواص زمینه گسترش باطل را فراهم میکند
استاد حوزه علمیه قم با اشاره به فرازهایی از بیانات امام حسین (ع) درباره وظیفه خواص گفت: از مهمترین عوامل وقوع عاشورا، عمل نکردن به حق و سکوت در برابر باطل بود.
وی ادامه داد: حضرت سیدالشهدا (ع) با صراحت فرمودند که مردم میبینند به حق عمل نمیشود و از باطل نیز جلوگیری نمیشود و همین بیتفاوتی زمینه گسترش فساد را فراهم میکند.
مومنی تأکید کرد: خواص جامعه نباید در بزنگاههای حساس سکوت اختیار کنند، زیرا مسئولیت آنان در برابر خداوند و خون شهدا سنگین است و روز قیامت باید پاسخگوی این سکوت باشند.
وی با اشاره به حوادث اخیر کشور اظهار کرد: خانوادههای بسیاری داغدار شدند و فرماندهان و انسانهای بزرگی به شهادت رسیدند و در چنین شرایطی وظیفه نخبگان و صاحبان تریبون، روشنگری و حضور در کنار مردم است.
استاد حوزه علمیه قم تصریح کرد: اگر صاحبان نفوذ و اثرگذاری در چنین مقاطعی سکوت کنند، زمینه برای گسترش شایعات، جنگ روانی دشمن و ایجاد ناامیدی در جامعه فراهم خواهد شد.
امید بستن به مذاکره با دشمن پس از پیمانشکنی، خطاست
وی با اشاره به آموزههای قرآن کریم درباره مواجهه با دشمنان گفت: قرآن ویژگیهای ائمه کفر را به روشنی بیان کرده است؛ آنان پیمانشکن هستند، آغازگر جنگاند و اعتقادات ملتها را مورد هجمه قرار میدهند.
مومنی افزود: با وجود چنین سابقهای، امید بستن به گفتوگو و مذاکره با دشمنی که بارها عهد خود را نقض کرده، منطقی نیست و با تجربههای گذشته نیز سازگاری ندارد.
وی اظهار کرد: ملت ایران باید با تکیه بر آموزههای قرآن، وظیفه خود را انجام دهد و به وعدههای الهی اعتماد داشته باشد، نه به وعدههای دشمنان.
استاد حوزه علمیه قم همچنین با اشاره به آیاتی از قرآن درباره جایگاه ملت ایران گفت: در روایات ذیل برخی آیات، از مردم سرزمین سلمان به عنوان قومی یاد شده است که خداوند آنان را دوست دارد و آنان نیز خدا را دوست دارند و این ظرفیت بزرگ باید با عمل به دستورات الهی حفظ شود.
کاروان اهل بیت (ع) در کوفه با غربتی جانکاه روبهرو شد
وی در بخش پایانی سخنان خود با مروری بر وقایع پس از عاشورا و ورود کاروان اسرا به کوفه، به نقل مصائب حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع) پرداخت و گفت: مردم کوفه روزی خاندان پیامبر (ص) را با احترام بدرقه کرده بودند، اما پس از عاشورا همان خاندان را با عنوان اسیر و خارجی وارد شهر کردند.
مومنی افزود: روایتهای تاریخی نشان میدهد که غربت اهل بیت (ع) و بیوفایی مردم، نتیجه همان دلبستگی به دنیا، سکوت در برابر باطل و فاصله گرفتن از حقیقت دین بود؛ موضوعی که امام حسین (ع) سالها پیش نسبت به آن هشدار داده بودند.
وی تأکید کرد: جامعه اسلامی باید از این تجربه تاریخی درس بگیرد و با حفظ بصیرت، عمل به حق، حمایت از ارزشهای الهی و ایستادگی در برابر دشمن، مانع تکرار چنین انحرافاتی شود.
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