شیوه نامه تردد خودروهای مناطق آزاد در هرمزگان در حال نهایی شدن است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نقی حیدری صبح دوشنبه در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی استان، اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های مرکز کنترل ترافیک در حال حاضر تردد خودروها در تمامی معابر درون‌شهری و برون‌شهری هرمزگان به صورت روان در جریان است و هیچ‌گونه گره یا ایست ترافیکی در سطح استان گزارش نشده است.

وی با اشاره به رصد مستمر وضعیت ترافیکی از طریق دوربین‌های نظارتی، افزود: تصاویر ثبت شده نیز بیانگر روان بودن تردد وسایل نقلیه در سطح شهرها و محورهای استان است و در ساعات ابتدایی روز نیز هیچ‌گونه تراکم قابل توجهی در معابر مشاهده نمی‌شود.

رئیس پلیس راهور هرمزگان با تأکید بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی،تصریح کرد: خلوت بودن برخی معابر نباید موجب افزایش سرعت خودروها شود و رانندگان باید با رعایت سرعت مطمئنه و حدود مجاز تعیین شده در آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی از وقوع حوادث رانندگی به ویژه تصادفات صبحگاهی و واژگونی خودروها جلوگیری کنند.

سرهنگ حیدری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تردد خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: شیوه‌نامه مربوط به نحوه تردد این خودروها در حال نهایی شدن است و پس از تکمیل و ابلاغ جزئیات آن به صورت رسمی به اطلاع شهروندان خواهد رسید.

وی خاطرنشان کرد: پلیس راهور هرمزگان تمامی اطلاع‌رسانی‌های مربوط به این موضوع را از طریق مراجع رسمی انجام خواهد داد تا مالکان خودروهای پلاک مناطق آزاد با ضوابط و مقررات جدید آشنا شوند.

رئیس پلیس راهور هرمزگان در پایان با دعوت از رانندگان به رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، تأکید کرد: احترام به قوانین، احترام به جان و زندگی انسان‌هاست و همکاری مردم با پلیس نقش مهمی در کاهش تصادفات، ارتقای ایمنی تردد و حفظ آرامش در معابر خواهد داشت.