تاریخ احتمالی رونمایی از آیفون ۱۸ پرو و اولترا فاش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «مارک گرمن»، خبرنگار بلومبرگ، میگوید اپل احتمالاً در روزهای ۸ یا ۹ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۷ یا ۱۸ شهریور ۱۴۰۵) از آیفون ۱۸ پرو و آیفون ۱۸ اولترا رونمایی خواهد کرد.
به گفته او، بررسی الگوی سالهای گذشته نشان میدهد اپل همچنان به زمانبندی همیشگی خود پایبند است و رویداد معرفی محصولات جدید را در نخستین سهشنبه یا چهارشنبه پس از «روز کارگر» آمریکا برگزار میکند.
انتخاب اوایل سپتامبر برای معرفی آیفونهای جدید، به اپل کمک میکند درآمد سهماهه پایانی سال را تقویت کرده و برای فصل خرید تعطیلات آماده شود.
این زمانبندی همچنین فرصت کافی در اختیار زنجیره تأمین قرار میدهد تا پیش از آغاز فصل پرتقاضای پایان سال، موجودی محصولات جدید را به بازار عرضه کند و هیجان کاربران برای عرضه رسمی دستگاهها در اواسط سپتامبر را افزایش دهد.
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