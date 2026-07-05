ظرفیت باتری دو آیفون سری ۱۸ آشکار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، اسناد جدید 3C certification برای آیفون ۱۸ پرو و پرومکس ظرفیت باتری های این دستگاه ها را چند ماه قبل از عرضه تایید می کند.
3C certification به معنی گواهینامه اجباری محصولات در چین است.
این اسناد به طور معمول منبعی معتبرهستند زیرا شامل اسناد حقوقی نیز می شوند. بر اساس اطلاعات ثبتشده در گواهیهای مربوطه، ظرفیت باتری آیفون ۱۸ پرو برای نسخه چینی ۴۰۵۶ میلیآمپر ساعت و برای نسخه آمریکایی ۴۲۸۸ میلیآمپر ساعت تعیین شده است.
این میزان، افزایشی جزئی نسبت به آیفون ۱۷ پرو محسوب میشود که ظرفیت باتری آن در چین ۳۹۸۸ میلیآمپر ساعت و در ایالات متحده ۴۲۵۲ میلیآمپر ساعت بود.
اطلاعات گواهینامه در مورد آیفون ۱۸ پرو مکس نشان میدهد که ظرفیت باتری نسخه چین ۵۳۹۱ میلیآمپر ساعت و نسخه آمریکا ۵۵۶۷ میلیآمپر ساعت است؛ این در حالی است که ظرفیت باتری آیفون ۱۷ پرو مکس در این دو نسخه به ترتیب ۴۸۲۳ و ۵۰۸۸ میلیآمپر ساعت بود. این ارقام حاکی از افزایشی در حدود ۵۰۰ میلیآمپر ساعت است.
تولیدکنندگان چینی گوشیهای هوشمند نظیر شیائومی، اوپو و وانپلاس مدتهاست که در پرچمداران خود از باتریهایی با ظرفیت بیش از هفت هزار میلیآمپر ساعت استفاده میکنند. اما اپل برای رقابت در این زمینه، معمولاً به جای تکیه بر ظرفیت خام باتری، بر بهرهوری تراشه تمرکز داشته است. جهش به سمت ظرفیت ۵۵۰۰ میلیآمپر ساعت، در کنار استفاده از تراشه ۲ نانومتری A20 Pro میتواند به کاهش بیشتر این شکاف کمک کند.
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