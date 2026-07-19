مشخصات دوربین آیفون ۱۸ پرومکس فاش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، اطلاعات فاش شده تایید می کند اپل مشغول ارتقای دوربین اصلی آیفون است. این داده ها نشان می دهد یک حسگر جدید IMX905سونی جایگزین دوربینی می شود که درآیفون ۱۷ پرومکس به کار رفته بود. جالب آنکه اندازه پیکسل بدون تغییر ۱.۲۲میکرومتر باقی مانده که نشان می دهد ویژگی جدید دیافراگم متغیر است، چینی که از مدت ها قبل درباره آن شایعاتی وجود دارد اما تاکنون درآیفون ارائه نشده بود.

اگر این امر واقعیت داشته باشد، نخستین باری خواهد بود که اپل از چنین ویژگی استفاده می کند. قابلیت تغییر دیافراگم به دوربین اجازه می‌دهد تا میزان نور ورودی را به‌صورت فیزیکی تنظیم کند؛ امری که می‌تواند به کنترل بهتر عمق میدان، بهبود نوردهی در شرایط نوری مختلف و ثبت پرتره‌هایی با ظاهر طبیعی‌تر بدون اتکای بیش‌ازحد به ترفندهای نرم‌افزاری منجر شود.

بخش های دیگر سیستم دوربین تقریبا دست نخورده باقی مانده است. لنز تله فوتو(سونیIMX973)، لنز اولتراواید(سونی IMX972)، اسکنر LiDAR و دوربین سلفی همچنان نسبت به نسل قبلی تغییری نکرده اند.

به نظر می رسد اپل تلاش هایش را روی بهبود حسگر دوربین اصلی متمرکز کرده است.

علاوه برویژگی های دوربین شایعاتی درباره افزایش قیمت احتمالی ۲۰۰ دلاری آیفون ۱۸ پرومکس نیز به دلیل افزایش هزینه قطعات وجود دارد.

اطلاعات مذکور در یک حمله سایبری عظیم به شرکت تاتا الکترونیکس که یکی از شرکای تولید کننده اپل درهندبه حساب می آید، فاش شده است. در این رویداد چندصد گیگابایت داده در فضای آنلاین فاش شدند.