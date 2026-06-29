به گزارش خبرگزاری مهر، کوهپیمایی دانشگاهیان علوم پزشکی کشور به ۱۰ قله در مناطق ده‌گانه کشور به یاد رهبر شهید انقلاب حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای با محوریت "به سوی قله‌ها" برگزار خواهد شد.

سعید بابائی مدیر کل فرهنگی وزارت بهداشت در این خصوص بیان داشت: این برنامه به همت اداره تربیت بدنی اداره کل فرهنگی وزارت بهداشت، تدارک دیده شده است و در نظر دارد کوهپیمایی و صعود به یکی از قلل مرتفع در مناطق ده‌گانه کشور با عنوان «به سوی قله‌ها»، تا پایان تابستان سالجاری با مشارکت دانشگاه‌ها و دانشکده‌های مستقر در هر منطقه و با حضور و همراهی اساتید و اعضای هیأت علمی در کنار دانشجویان برگزار کند.

وی افزود: این صعود یکی از برنامه‌های حوزه ورزش‌های همگانی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور است که در سالجاری با یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب برگزار خواهد شد.

بابائی در خصوص نام‌گذاری این برنامه به عنوان به سوی قله‌ها، ابراز داشت: این نام برگرفته از فرمایشات رهبر شهید انقلاب است که ملت بعثت یافته ایران را در مسیر نهایی رسیدن به قله‌های موفقیت بیان نموده بودند. مسیری که هر چند دشوار است اما در مرحله نهایی رسیدن ملت ایران به اوج افتخار خواهد بود.