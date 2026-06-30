محمدرضا هرمزینژاد رئیس بنیاد ملی علم ایران در گفتگو با خبرنگار مهر بر اهمیت برنامه علم و فناوری بریکس تأکید کرد و اظهار داشت: بنیاد ملی علم ایران (INSF) با همکاری «برنامه علم و فناوری و نوآوری بریکس» (BRICS STI Framework)، که یکی از مهمترین ابتکارات این اتحادیه محسوب میشود، در فراخوان بینالمللی «پرچمدار» (Flagship) مشارکت میکند. این برنامه با هدف حمایت از سه طرح تحقیق و توسعه (برای هر حوزه یک طرح) دارای اهمیت استراتژیک کلان برگزار میشود.
رئیس بنیاد ملی علم ایران گفت: در این فراخوان، پروژهها لازم است در یکی از سه حوزه Digital Earth ،Psycho-molecular tools و BRICS Intelligent Telescope and Data Network (ابزارهای روانمولکولی، زمین دیجیتالی و شبکه داده و تلسکوپ هوشمند بریکس) ارائه شوند.
وی درباره رویکرد این فراخوان توضیح داد: این برنامه با رویکردی مأموریتگرا به دنبال راهکارهای پایدار برای چالشهای مشترک و جهانی است، بهگونهای که پروژههای منتخب بتوانند به تحولات بنیادین و تأثیرگذاری بالا در سطح علم، فناوری و توانمندسازی جامعه منجر شوند.
رئیس بنیاد ملی علم ایران در ادامه افزود: پروژههای این فراخوان لازم است ماهیتی میانرشتهای داشته باشند و توسط برجستهترین دانشمندان کشورهای عضو هدایت شوند. هدف نهایی، ایجاد یکپارچگی در زنجیره ارزش و ارائه راهکارهای فناورانه با پتانسیل رشد بلندمدت است. این همکاری بزرگ بینالمللی با مشارکت و حمایت سازمانهای علمی معتبر در کشورهای برزیل، چین، مصر، ایران، روسیه و آفریقای جنوبی انجام می شود.
الزامات مشارکت در پروژههای پرچمدار
هرمزینژاد با اشاره به جزئیات مشارکت در این طرحها، بیان کرد: حمایت ویژه این فراخوان به طرحهایی اختصاص مییابد که با مشارکت حداقل چهار کشور عضو بریکس (شامل ایران) تعریف شده باشند. یکی از این شرکا باید بهعنوان هماهنگکننده پروژه (Project Coordinator) تعیین شود. در این راستا، محققان و پژوهشگران در طراحی و اجرای طرحهای خود لازم است ایجاد شبکههای علمی میان مؤسسات، دانشگاهها، سازمانها و متخصصان کشورهای عضو را در اولویت قرار دهند.
به گفته رئیس بنیاد ملی علم ایران، طرحهای ارسالی باید با بهرهگیری از این ظرفیتهای بینالمللی، زمینهساز همافزایی علمی و توسعه زیرساختهای مشترک شوند و اهداف پژوهشی و فناوری را دنبال کنند که تحقق آنها منافع مشترک کشورهای عضو را تضمین کند.
معیارهای انتخاب محققان و جزئیات حمایت مالی
رئیس بنیاد ملی علم ایران در خصوص معیارهای انتخاب محققان توضیح داد: اعضای هیئتعلمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی که در سوابق خود حداقل یک طرح تحقیقاتی با پیشرفت کامل (۱۰۰ درصد) در بنیاد ملی علم ایران، یا یک طرح رساله دکتری/پسادکتری با پیشرفت کامل (۱۰۰ درصد) در این بنیاد داشته باشند، مجاز به شرکت در این فراخوان خواهند بود.
هرمزینژاد جزئیات حمایت مالی را نیز اعلام کرد و گفت: سقف حمایت مالی برای هر یک از طرحهای پژوهشی معادل ۳۰ میلیارد ریال (تقریباً ۲۰۰,۰۰۰ دلار آمریکا) برای مدت حداکثر پنج سال (حداقل سه سال با امکان تمدید آن برای دو سال دیگر) در نظر گرفته شده و برای کل مدت اجرای طرح تخصیص خواهد یافت. همچنین پرداخت حمایت مالی مذکور متناسب با پیشرفت پروژه و در چارچوب ضوابط بنیاد به مؤسسه انجام میشود.
وی با دعوت از پژوهشگران کشور برای بهرهگیری از این فرصت، افزود: بسیاری از پژوهشگران قوی ما در حال حاضر با کشورهای بریکس همکاری میکنند و این فراخوان فرصتی مغتنم برای تقویت این همکاریهاست.
هرمزی نژاد در پایان اعلام کرد که آخرین مهلت ارسال پروپوزال به بنیاد علم، ۱۰ تیر ۱۴۰۵ است.
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