هرمزی: مترو تا پایان مراسم تشییع ۲۴ ساعته فعال است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن هرمزی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اعلام اینکه از ساعت ۵ و ۳۰ دقیقه صبح امروز -شنبه ۱۳ تیرماه ۱۴۰۵- مترو تهران فعالیت خود را برای انتقال زائران به سمت مصلی آغاز کرده است، گفت: فعالیت مترو تا پایان برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب به صورت ۲۴ ساعته خواهد بود.

سرفاصله حرکت قطارهای مترو کمتر از پنج دقیقه است

وی با اعلام اینکه بیش از ۹۵ درصد قطارهای مترو اورهال شده است، یادآور شد: ۱۶۵ رام قطار در خطوط مترو در حال فعالیت هستند و سرفاصله قطارها در این ایام کمتر از پنج دقیقه است.

هرمزی با بیان اینکه تمام ایستگاه‌های مترو بجز ایستگاه‌های شهید بهشتی و مصلی در خط یک و ایستگاه میرزای شیرازی در خط ۳ در حال ارائه خدمت هستند، خاطرنشان کرد: تمام سیستم‌های سرمایشی قطارها جهت رفاه حال شهروندان و هموطنان فعال است.

خدمات‌رسانی هزار و ۴۰۰ دستگاه ون

هرمزی با اشاره به فعالیت سه هزار و ۵۹۷ دستگاه اتوبوس برای خدمت‌رسانی به مردم، تصریح کرد: هزار و ۴۰۰ دستگاه ون نیز برای انتقال زائران در حال خدمات‌رسانی هستند.

وی افزود: اتوبوس‌ها و ون‌ها از ساعت چهار صبح امروز زائران را از پارکینگ‌های پیش‌بینی شده در ۱۴ ورودی پایتخت، ایستگاه‌های مترو تعیین شده و نقاط مختلف تهران منتقل می‌کنند و تا ساعتی پس از مراسم جهت بازگشت مردم فعال خواهند بود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تأکید کرد: با توجه به محدودیت‌های ترافیکی تا شعاع ۱.۵ کیلومتری مصلی امام خمینی (ره) تردد هرگونه وسایل نقلیه در این محدوده ممنوع است و عزاداران باید این مسیر را پیاده طی کنند؛ البته تعدادی ون برای انتقال معلولان و سالمندان در این مسیر پیش‌بینی شده است.