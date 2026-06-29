به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی وضعیت پرداخت مطالبات داروخانه‌ها در بخش سرپایی نشان می‌دهد که مجموع بدهی بیمه‌های پایه و برخی صندوق‌های درمانی به داروخانه‌ها به ۵۱.۸ همت رسیده است.

بر اساس این گزارش، بیشترین سهم از مطالبات معوق مربوط به سازمان بیمه سلامت ایران با ۲۴.۹ همت است که در برخی ردیف‌ها با تأخیرهای ۴ تا ۷ ماهه مواجه شده است.

پس از آن، سازمان تأمین اجتماعی با ۱۹ همت بدهی در رتبه دوم قرار دارد که مطالبات آن مربوط به چند ماه اخیر (۱۴۰۴/۰۹ تا ۱۴۰۴/۱۱) است.

همچنین بیمه نیروهای مسلح با ۶.۷ همت بدهی و تأخیر پرداخت حدود ۴ تا ۵ ماه و TTAC / شیرخشک و سلامت با ۱.۲ همت بدهی در رده‌های بعدی قرار دارند.