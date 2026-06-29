ورزش دانشگاهی در بازسازی نشاط اجتماعی پس از جنگ نقش محوری دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید حبیبا ظهر دوشنبه در پنجاه‌وهفتمین نشست مدیران تربیت‌بدنی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور که به میزبانی دانشگاه بوعلی‌سینا با تاکید بر اینکه «ورزش دانشگاهی تعطیل‌بردار نیست»، اظهار کرد: نقش ورزش دانشگاهی در بازگرداندن نشاط، امید و همدلی به محیط‌های دانشگاهی در دوره پس از جنگ، بسیار مهم و راهبردی است.

وی با قدردانی از تلاش مدیران و دست‌اندرکاران ورزش دانشگاهی در برگزاری مسابقات انتخابی و کسب سهمیه هفدهمین المپیاد فرهنگی ـ ورزشی دانشجویان کشور، ادامه داد: برگزاری این رقابت‌ها در شرایطی که بسیاری از دانشگاه‌ها با محدودیت‌های مختلف روبه‌رو بودند، نشان داد که ورزش دانشگاهی تعطیل‌پذیر نیست و موفقیت‌های به‌دست‌آمده، نتیجه برنامه‌ریزی دقیق، مسئولیت‌پذیری و تلاش همه عوامل اجرایی است.

رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به شرایط پس از جنگ و آثار روانی و اجتماعی آن، ورزش را یکی از ابزارهای موثر در بازسازی فضای دانشگاه‌ها عنوان کرد و افزود: امروز دانشگاه‌ها بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت نشاط، امید، آرامش و همدلی هستند و ورزش می‌تواند در کاهش آسیب‌های روانی ناشی از جنگ، افزایش سرمایه اجتماعی و ایجاد حس تعلق و امید به آینده در میان دانشجویان نقش‌آفرینی جدی داشته باشد.

وی با بیان اینکه دانشگاه صرفاً محل آموزش نیست، گفت: دانشگاه محل زندگی، تعامل، امیدآفرینی و تربیت مدیران آینده کشور است و ورزش یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحقق این رسالت به شمار می‌رود.

حبیبا در ادامه با اشاره به برگزاری هفدهمین المپیاد فرهنگی ـ ورزشی دانشجویان کشور، اعلام کرد: مسابقات دانشجویان دختر به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد و رقابت‌های دانشجویان پسر به میزبانی دانشگاه شاهرود برگزار خواهد شد و سازمان امور دانشجویان تمامی حمایت‌های لازم را از دانشگاه‌های میزبان به عمل خواهد آورد.

وی با تاکید بر اینکه موفقیت این رویدادها مستلزم همراهی و مشارکت همه دانشگاه‌های کشور است، خاطرنشان کرد: اداره‌کل تربیت‌بدنی سازمان امور دانشجویان با بهره‌گیری از نظرات مدیران تربیت‌بدنی دانشگاه‌ها، برنامه‌های راهبردی متعددی را در حوزه ورزش دانشگاهی تدوین کرده است.

رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توسعه و بهسازی اماکن ورزشی دانشگاه‌ها، گسترش ورزش همگانی، ارتقای ورزش قهرمانی، تقویت فعالیت انجمن‌های ورزشی، توسعه ورزش کارکنان و اعضای هیئت علمی، اجرای طرح‌های پایش تندرستی دانشجویان و استفاده از فناوری‌های نوین در مدیریت ورزش دانشگاهی را از مهم‌ترین محورهای این برنامه‌های راهبردی برشمرد و بر ضرورت مشارکت فعال مدیران تربیت‌بدنی دانشگاه‌ها در اجرای این برنامه‌ها تاکید کرد.