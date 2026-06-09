برگزاری المپیاد ورزشی دانشجویان شمال غرب در دانشگاه تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدتقی اعلمی روز سه شنبه اظهار کرد: این مسابقات با هدف کسب سهمیه حضور دانشجویان ورزشکار در هفدهمین المپیاد دانشجویان دختر و پسر کشور به میزبانی تبریز برگزار می‌شود.

وی افزود: در مرحله منطقه‌ای و کسب سهمیه، دانشجویان دانشگاه‌های شمالغرب (منطقه سه) کشور در تبریز به رقابت پرداخته و نفرات برتر این دیدارها به مرحله کشوری راه می‌یابند.

رئیس دانشگاه تبریز ادامه داد: این رقابت‌ها با شعار «ورزش؛ ابزاری در خدمت ایرانِ هرچه قوی‌تر» از ۱۷ تا ۲۶ خردادماه جاری در ۲ بخش دختران و پسران برگزار می‌شود.

اعلمی گفت: دانشجویان ورزشکار طبق برنامه ریزی انجام گرفته در ۱۲ رشته به رقابت می‌پردازند. دختران در رشته‌های هندبال، دوومیدانی، کاراته و شنا و پسران نیز در رشته‌های بسکتبال، دوومیدانی، کاراته، شنا، کشتی آزاد و فرنگی و جودو با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

وی اظهار کرد: ورزش همواره یکی از مهم‌ترین ابزارهای ارتقای سلامت جسمی و روانی در میان دانشجویان به شمار می‌رود. در فضای دانشگاهی که دانشجویان با چالش‌های آموزشی، پژوهشی و دغدغه‌های مختلف زندگی روبه‌رو هستند، فعالیت‌های ورزشی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش نشاط، کاهش استرس و تقویت روحیه امید و انگیزه باشد.

وی افزود: برگزاری المپیادهای ورزشی دانشجویی علاوه بر ایجاد فضای رقابتی سالم در شرایط امروز، فرصتی ارزشمند برای گسترش دوستی‌ها و تعاملات اجتماعی میان دانشجویان دانشگاه‌های مختلف فراهم می‌کند. این رویدادها با گردهم آوردن جوانان مستعد و پرانرژی، به تقویت روحیه همدلی، همکاری و احترام متقابل کمک می‌کنند.

رئیس دانشگاه تبریز گفت: در شرایط کنونی که حفظ سلامت روان بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است، ورزش نقش موثری در ایجاد شادی، افزایش اعتمادبه‌نفس و بهبود کیفیت زندگی دانشجویان ایفا می‌کند. حضور در مسابقات و فعالیت‌های گروهی ورزشی، فرصتی برای دوری از روزمرگی و تجربه لحظاتی سرشار از نشاط و انرژی مثبت است.

وی تاکید کرد: آغاز المپیاد ورزشی دانشجویان منطقه شمال‌غرب کشور در دانشگاه تبریز نیز می‌تواند نمادی از توجه جامعه دانشگاهی به اهمیت ورزش و تندرستی و روحیه دانشجویان حتی در شرایط حساس جنگی باشد. این رویداد علاوه بر شناسایی استعدادهای ورزشی، زمینه‌ساز تقویت روحیه شادابی، پویایی و نشاط در میان دانشجویان شده و بر نقش دانشگاه به عنوان محیطی برای رشد همه‌جانبه جوانان تاکید می‌کند.

وی افزود: دانشگاه تبریز بلافاصله بعد از برقراری آتش بس، محیط‌های ورزشی خود را فعال کرده و از اردوهای تیم‌های ملی مثل تیم ملی گلبال، جهت آماده سازی برای مسابقات آسیایی ناگویا پذیرایی کرده است و این روند را تا حد امکان ادامه خواهد داد تا ورزش و تندرستی بیش از پیش در جامعه رواج یابد.