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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۱

برگزاری المپیاد ورزشی دانشجویان شمال غرب در دانشگاه تبریز

برگزاری المپیاد ورزشی دانشجویان شمال غرب در دانشگاه تبریز

تبریز- رئیس دانشگاه تبریز از آغاز مسابقات المپیاد ورزشی دانشجویان دانشگاه‌های شمال غرب کشور با حضور ۵۰۰ شرکت کننده در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدتقی اعلمی روز سه شنبه اظهار کرد: این مسابقات با هدف کسب سهمیه حضور دانشجویان ورزشکار در هفدهمین المپیاد دانشجویان دختر و پسر کشور به میزبانی تبریز برگزار می‌شود.

وی افزود: در مرحله منطقه‌ای و کسب سهمیه، دانشجویان دانشگاه‌های شمالغرب (منطقه سه) کشور در تبریز به رقابت پرداخته و نفرات برتر این دیدارها به مرحله کشوری راه می‌یابند.

رئیس دانشگاه تبریز ادامه داد: این رقابت‌ها با شعار «ورزش؛ ابزاری در خدمت ایرانِ هرچه قوی‌تر» از ۱۷ تا ۲۶ خردادماه جاری در ۲ بخش دختران و پسران برگزار می‌شود.

اعلمی گفت: دانشجویان ورزشکار طبق برنامه ریزی انجام گرفته در ۱۲ رشته به رقابت می‌پردازند. دختران در رشته‌های هندبال، دوومیدانی، کاراته و شنا و پسران نیز در رشته‌های بسکتبال، دوومیدانی، کاراته، شنا، کشتی آزاد و فرنگی و جودو با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

وی اظهار کرد: ورزش همواره یکی از مهم‌ترین ابزارهای ارتقای سلامت جسمی و روانی در میان دانشجویان به شمار می‌رود. در فضای دانشگاهی که دانشجویان با چالش‌های آموزشی، پژوهشی و دغدغه‌های مختلف زندگی روبه‌رو هستند، فعالیت‌های ورزشی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش نشاط، کاهش استرس و تقویت روحیه امید و انگیزه باشد.

وی افزود: برگزاری المپیادهای ورزشی دانشجویی علاوه بر ایجاد فضای رقابتی سالم در شرایط امروز، فرصتی ارزشمند برای گسترش دوستی‌ها و تعاملات اجتماعی میان دانشجویان دانشگاه‌های مختلف فراهم می‌کند. این رویدادها با گردهم آوردن جوانان مستعد و پرانرژی، به تقویت روحیه همدلی، همکاری و احترام متقابل کمک می‌کنند.

رئیس دانشگاه تبریز گفت: در شرایط کنونی که حفظ سلامت روان بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است، ورزش نقش موثری در ایجاد شادی، افزایش اعتمادبه‌نفس و بهبود کیفیت زندگی دانشجویان ایفا می‌کند. حضور در مسابقات و فعالیت‌های گروهی ورزشی، فرصتی برای دوری از روزمرگی و تجربه لحظاتی سرشار از نشاط و انرژی مثبت است.

وی تاکید کرد: آغاز المپیاد ورزشی دانشجویان منطقه شمال‌غرب کشور در دانشگاه تبریز نیز می‌تواند نمادی از توجه جامعه دانشگاهی به اهمیت ورزش و تندرستی و روحیه دانشجویان حتی در شرایط حساس جنگی باشد. این رویداد علاوه بر شناسایی استعدادهای ورزشی، زمینه‌ساز تقویت روحیه شادابی، پویایی و نشاط در میان دانشجویان شده و بر نقش دانشگاه به عنوان محیطی برای رشد همه‌جانبه جوانان تاکید می‌کند.

وی افزود: دانشگاه تبریز بلافاصله بعد از برقراری آتش بس، محیط‌های ورزشی خود را فعال کرده و از اردوهای تیم‌های ملی مثل تیم ملی گلبال، جهت آماده سازی برای مسابقات آسیایی ناگویا پذیرایی کرده است و این روند را تا حد امکان ادامه خواهد داد تا ورزش و تندرستی بیش از پیش در جامعه رواج یابد.

کد مطلب 6854877

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