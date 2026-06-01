آزمون غیرمتمرکز المپیاد علمی - دانشجویی کشور ۲۶ تیر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دانشجویان سال سوم و چهارم مقطع کارشناسی می توانند در آزمون مرحله غیرمتمرکز سی و یکمین المپیاد علمی - دانشجویی کشور در رشتههای «زبان و ادبیات فارسی»، «علوم جغرافیا»، «علوم اقتصادی»، «علوم قرآن و حدیث»، «علوم تربیتی»، «حقوق»، «روانشناسی»، «علوم زمین»، «شیمی»، «فیزیک»، «زیستشناسی»، «آمار»، «ریاضی»، «مهندسی برق»، «مهندسی شیمی»، «مهندسی صنایع»، «طراحی صنعتی»، «مهندسی عمران»، «مهندسی مکانیک»، «مهندسی مواد و متالورژی»، «مهندسی کامپیوتر»، «مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی»، «علوم و فناوریهای سلولهای بنیادی و مهندسی بافت»، که در صبح و بعدازظهر روز جمعه ۲۶ تیر ماه سال ۱۴۰۵ (مطابق با برنامۀ زمانی) در ۱۰ منطقۀ دانشگاهی کشور برگزار می شود، شرکت کنند.
بر این اساس، دانشجویان علاقهمند به شرکت در المپیاد علمی - دانشجویی که واجد شرایط هستند، ضروری است از سوی دانشگاه خود گزینش و برگزیدگان در قالب یک تیم پنج نفره در هر رشته المپیاد به صورت جداگانه به دانشگاههای مجری المپیاد در مراکز مناطق دهگانه معرفی شوند.
دانشجویان لازم است به نکات ذیل توجه کنند:
۱. شرکتکنندگان در المپیاد غیرمتمرکز، حتماً باید در حال تحصیل و دانشجوی سال سوم یا چهارم باشند و گواهی اشتغال به تحصیل در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۴- ۱۴۰۵ خود را پس از ثبتنام به مراکز مناطق ده گانه ارسال کنند.
۲. دانشجویانی که در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ دانشجوی نیمسال آخر هستند و تحصیلات خود را در ۷ نیمسال به پایان رسانده اند، در صورت ارائه گواهی فارغالتحصیلی می توانند در المپیاد علمی - دانشجویی کشور در سال جاری شرکت کنند.۳. دانشجویان شرکت کننده در المپیاد، برای استفاده از مزایای آییننامۀ پذیرش بدون آزمون هدایت استعدادهای درخشان در مقطع تحصیلی کارشناسیارشد، باید حداکثر در ۸ نیمسال تحصیلی فارغ التحصیل شده باشند.
۳. دانشجویان متقاضی شرکت در المپیاد مرحلۀ غیرمتمرکز باید در رشتۀ تحصیلی خود در المپیاد شرکت کنند.
تبصره: شرکتکنندگان در هر یک از رشتههای »شـیمی»، »زیستشناسی»، »مهندسی شـیمی»، »مهندسی صنایع»، »مهندسی مواد و متالورژی»، »مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی»، »مهندسی برق»، »مهندسی مکانیک»، در صورت علاقهمندی، میتوانند به جای شرکت در المپیاد رشته اصلی خود، در المپیاد رشته «علوم و فناوریهای سلولهای بنیادی و مهندسی بافت» شرکت کنند.
۴. مدالآوران المپیاد در هر رشته، نمیتوانند مجدداً در المپیاد همان رشته و در المپیادهای سالهای بعد شرکت کنند.
۵. برنامۀ زمانبندی آزمونها در درگاه سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز المپیاد علمی - دانشجویی قابل دریافت است.
۶. آزمونها فقط در روز جمعه ۲۶ تیرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۸ (۶ بعدازظهر) برگزار میشود.
۷. منتخبان المپیاد غیرمتمرکز به همراه منتخبان المپیاد متمرکز (آزمون کارشناسیارشد) که اسامی آنها از طریق درگاه مرکز المپیاد علمی - دانشجویی کشور اعلام خواهد شد، می توانند در آزمون تشریحی مرحلۀ دوم (نهایی) المپیاد علمی دانشجویی کشور شرکت کنند.
مناطق دهگانه برای برگزاری المپیاد غیرمتمرکز، به شرح ذیل است:
منطقه ۱: دانشگاههای استانهای تهران و البرز به مرکزیت دانشگاه تربیت مدرس.
منطقه ۲: دانشگاههای استانهای گیلان، مازندران و گلستان به مرکزیت دانشگاه مازندران.
منطقه ۳: دانشگاههای استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان به مرکزیت دانشگاه تبریز.
منطقه ۴: دانشگاههای استانهای همدان، مرکزی، قزوین و قم به مرکزیت دانشگاه بوعلی سینا همدان.
منطقه ۵: دانشگاههای استانهای کردستان، کرمانشاه، لرستان و ایلام به مرکزیت دانشگاه رازی کرمانشاه.
منطقه ۶: دانشگاههای استانهای یزد، چهارمحال بختیاری و اصفهان به مرکزیت دانشگاه اصفهان.
منطقه ۷: دانشگاههای استانهای بوشهر، فارس و کهکیلویه و بویراحمد به مرکزیت دانشگاه شیراز.
منطقه ۸: دانشگاههای استانهای کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان به مرکزیت دانشگاه شهید باهنرکرمان.
منطقه ۹: دانشگاههای استانهای خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سمنان به مرکزیت دانشگاه فردوسی مشهد.
منطقه ۱۰: دانشگاههای استان خوزستان به مرکزیت دانشگاه شهید چمران اهواز.
