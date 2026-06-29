جذب ۷۵ درصدی اعتبارات خراسان جنوبی؛ پایان سال مالی را ۳۱ مرداد بدانید

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان پیش از ظهر دوشنبه در نشست تخصصی ذیحسابان و مدیران مالی دستگاههای اجرایی استان با اشاره به عملکرد مطلوب دستگاههای اجرایی در جذب اعتبارات اظهار کرد: خوشبختانه مجموعه مدیران دستگاههای اجرایی، ذیحسابان و تیمهای مالی استان عملکرد قابل قبولی داشتهاند و بسیاری از دستگاهها توانستهاند برنامهریزی مناسبی برای جذب اعتبارات و اجرای پروژههای عمرانی انجام دهند.
وی افزود: با وجود این عملکرد مطلوب، هنوز برای دستیابی به اهداف تعیینشده نیازمند افزایش تحرک و شتاب در فرآیند جذب اعتبارات هستیم و همه دستگاهها باید با حساسیت بیشتری این موضوع را دنبال کنند.
ذاکریان با اشاره به مصوبه شورای اداری استان گفت: همانگونه که در شورای اداری نیز تأکید شد، پایان سال مالی دستگاههای اجرایی خراسان جنوبی ۳۱ مرداد است و این موضوع به دستور استاندار به همه دستگاهها ابلاغ شده است. بنابراین هیچ مدیری نباید تصور کند فرصت جذب اعتبارات تا پایان شهریور ادامه دارد.
وی ادامه داد: تأکید شده است هر دستگاهی که در مسیر جذب اعتبارات با ابهام یا مشکلی مواجه باشد، موضوع را در جلسات تخصصی مطرح کند تا با همکاری اداره کل امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات و در صورت نیاز سایر دستگاههای نظارتی، موانع موجود برطرف شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به آخرین وضعیت جذب اعتبارات استان اظهار کرد: میانگین جذب اعتبارات استان تاکنون به ۷۵ درصد رسیده است که از این میزان، اعتبارات استانی حدود ۷۲ درصد و اعتبارات ابلاغی نیز حدود ۷۷ درصد جذب شده است.
وی افزود: آخرین مرحله واریز اعتبارات استانی در ۲۸ اسفند سال گذشته انجام شده، اما گزارشهای موجود نشان میدهد برخی دستگاهها هنوز برنامه عملیاتی مناسبی برای جذب این منابع ندارند؛ در حالی که بخشی از این اعتبارات صرف خرید تجهیزات میشود و فرآیند هزینهکرد آن پیچیدگی خاصی ندارد و میتوان در مدت کوتاهی نسبت به جذب آن اقدام کرد.
ذاکریان همچنین با اشاره به وضعیت شهرداریهای استان گفت: میانگین جذب اعتبارات در ۳۱ شهرداری خراسان جنوبی به حدود ۷۹ درصد رسیده است، اما تمرکز اصلی جلسات تخصصی جذب اعتبارات بر دستگاههای اجرایی است؛ چرا که حجم اعتبارات این دستگاهها به مراتب بیشتر و اثرگذارتر است.
رشد ۱۶۶ درصدی اعتبارات ابلاغی و هدفگذاری ۱۰ همتی
نماینده وزیر اقتصاد در خراسان جنوبی با تأکید بر استفاده از ظرفیت اعتبارات ملی وزارتخانهها گفت: مدیران دستگاههای اجرایی نباید تنها به اعتبارات استانی اکتفا کنند، بلکه باید با پیگیری مستمر از ظرفیتهای ملی نیز بهره ببرند.
وی خاطرنشان کرد: نتیجه این رویکرد در سال مالی گذشته، رشد ۱۶۶ درصدی اعتبارات ابلاغی استان بود؛ بهگونهای که حجم این اعتبارات از حدود یک هزار و ۸۲۰ میلیارد تومان به بیش از چهار هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان افزایش یافت.
ذاکریان افزود: بر همین اساس و با تأکید استاندار، برای سال ۱۴۰۵ هدفگذاری جذب ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار انجام شده و همه مدیران باید این هدف را به عنوان یک برنامه جدی دنبال کنند.
وی با بیان اینکه تاکنون پنج هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان اعتبار برای استان مصوب شده است، گفت: بخش عمده این منابع تاکنون به استان ابلاغ شده و مابقی نیز در ادامه سال مالی تخصیص خواهد یافت.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی تصریح کرد: در ارزیابی عملکرد دستگاهها، هیچ دستگاهی با دستگاه دیگر مقایسه نخواهد شد، بلکه عملکرد هر مجموعه متناسب با ظرفیت، مأموریت و اعتبارات همان دستگاه سنجیده میشود.
وی ادامه داد: توسعه خراسان جنوبی تنها از محل بودجه عمومی محقق نمیشود، بلکه اعتبارات عمرانی، تسهیلات بانکی، منابع تبصرهای، سرمایهگذاری داخلی و سرمایهگذاری خارجی در کنار یکدیگر زنجیره توسعه استان را شکل میدهند.
سرمایهگذاری خارجی؛ موتور محرک توسعه و انرژیهای تجدیدپذیر استان
ذاکریان با اشاره به دستاوردهای استان در حوزه سرمایهگذاری خارجی اظهار کرد: طی ۲۲ ماه گذشته، ۲۲ پروژه جدید سرمایهگذاری خارجی به ارزش ۲۴ همت در خراسان جنوبی به تصویب رسیده که به طور میانگین در هر ماه یک پروژه جدید به ظرفیت اقتصادی استان افزوده شده است.
وی ادامه داد: این روند موجب رشد ۵۶ درصدی سرمایهگذاری خارجی در استان شده و نکته مهمتر اینکه از این تعداد، ۱۱ پروژه به ارزش ۱۳ همت نیز تاکنون به بهرهبرداری رسیده است.
نماینده وزیر اقتصاد در خراسان جنوبی تأکید کرد: تمامی این پروژهها بدون استفاده از بودجه عمومی دولت، بدون دریافت تسهیلات بانکی و بدون بهرهگیری از ارز دولتی اجرا شده و صد درصد منابع مالی آنها توسط سرمایهگذاران خارجی تأمین شده است.
وی با اشاره به نقش سرمایهگذاری خارجی در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر گفت: طی یک سال گذشته تعداد نیروگاههای خورشیدی استان ۱۶۶ درصد رشد داشته و اکنون ۴۸ مگاوات از ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر متصل به شبکه برق استان از محل سرمایهگذاری خارجی ایجاد شده است.
ذاکریان افزود: بزرگترین پروژه سرمایهگذاری خارجی استان در حوزه انرژی خورشیدی، نیروگاه ۳۰ مگاواتی شهرستان نهبندان است که بیش از ۵۰ هکتار زمین برای آن تأمین شده و تمامی تجهیزات اصلی از جمله پنلها و اینورترها در محل پروژه مستقر است و پیشبینی میشود این نیروگاه تا پایان سال جاری به شبکه برق کشور متصل شود.
وی برق را مهمترین زیرساخت توسعه دانست و گفت: تا زمانی که مشکل ناترازی انرژی برطرف نشود، بسیاری از فعالیتهای اقتصادی نیز با محدودیت مواجه خواهند بود و به همین دلیل هدفگذاری استان این است که خراسان جنوبی به نخستین استان بدون خاموشی کشور تبدیل شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی همچنین به پروژههای برونمرزی، همکاری با سرمایهگذاران افغانستان و ضرورت توزیع ریسک در اجرای پروژههای کلان اشاره کرد و افزود: تحقق پروژههای بزرگ نیازمند همراهی دستگاههای اجرایی، مدیریتی، نظارتی و قضایی است و خوشبختانه این همافزایی در استان وجود دارد.
وی در پایان با گرامیداشت هفته قوه قضائیه از تعامل سازنده دستگاههای اجرایی، نظارتی، قضایی، امنیتی و انتظامی استان قدردانی کرد و گفت: همه این موفقیتها نتیجه همدلی مدیران و همراهی مردم بصیر خراسان جنوبی است و امیدواریم با تلاش مضاعف همه دستگاهها، زمینه رضایت خداوند متعال، رضایت مردم و شتاب بیشتر در مسیر توسعه استان فراهم شود.
نظر شما