به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد موسوی شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر دیگر تنها یک پروژه عمرانی نیست، بلکه نمادی از حرکت استان به سمت توسعه پایدار، مدیریت هوشمند منابع انرژی و کاهش ناترازی برق کشور است.

وی با اشاره به اینکه ناترازی انرژی یکی از مهم‌ترین چالش‌های صنعت برق کشور محسوب می‌شود، افزود: بر همین اساس توسعه نیروگاه‌های خورشیدی به عنوان یکی از سیاست‌های راهبردی دولت در دستور کار قرار گرفته و گلستان نیز با همدلی دستگاه‌های اجرایی به یکی از استان‌های پیشرو در این حوزه تبدیل شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان با تقدیر از حمایت‌های استاندار گلستان، از تشکیل «کمیته انرژی‌های تجدیدپذیر» به دبیری این شرکت خبر داد و گفت: این کمیته به صورت هفتگی و بدون وقفه تشکیل می‌شود و بسیاری از موانع سرمایه‌گذاری، صدور مجوزها و واگذاری اراضی در کوتاه‌ترین زمان ممکن در آن برطرف می‌شود؛ به‌گونه‌ای که فرآیندهایی که پیش از این ماه‌ها زمان می‌برد، اکنون ظرف چند ساعت تعیین تکلیف می‌شود.

موسوی با بیان اینکه ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی استان از سه مگاوات به ۵۰ مگاوات افزایش یافته است، اظهار کرد: این موفقیت حاصل وفاق، همکاری و همراهی همه دستگاه‌های اجرایی، مجموعه قضایی، نمایندگان مجلس و مدیران استان است و روند توسعه این بخش با قدرت ادامه خواهد داشت.

وی با تأکید بر آثار مثبت این نیروگاه‌ها در پایداری شبکه برق استان گفت: بهره‌برداری از این پروژه‌ها نقش مؤثری در افزایش امنیت انرژی، کاهش ناترازی برق و تأمین برق پایدار مشترکان خانگی و بخش کشاورزی دارد و کیفیت ولتاژ شبکه در برخی مناطق از حدود ۱۸۰ ولت به استاندارد ۲۳۰ ولت رسیده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق گلستان توسعه نیروگاه‌های خورشیدی را گامی مؤثر در حفظ محیط‌زیست دانست و افزود: این نیروگاه‌ها بدون مصرف آب و بدون ایجاد آلایندگی فعالیت می‌کنند و ضمن حفظ پوشش گیاهی منطقه، امکان استفاده دامداران از اراضی پیرامونی نیز فراهم شده است.

موسوی همچنین با اشاره به آثار اقتصادی اجرای این طرح‌ها اظهار کرد: در ساخت این نیروگاه‌ها از نیروهای بومی استفاده شده و بیش از هزار و ۳۰۰ نفرساعت اشتغال‌زایی در مرحله احداث ایجاد شده است که علاوه بر توسعه زیرساخت‌های انرژی، به رونق اشتغال محلی نیز کمک کرده است.

وی از برگزاری ۳۷ جلسه کمیته انرژی‌های تجدیدپذیر در استان خبر داد و گفت: تاکنون ۱۴ نیروگاه خورشیدی به بهره‌برداری رسیده، ۵۳ اداره دولتی به نیروگاه خورشیدی مجهز شده‌اند، ۷۱۲ نیروگاه حمایتی تحت پوشش کمیته امداد فعال است و چندین نیروگاه بزرگ از جمله پروژه‌های گمیشان، دماوند، آشوراده و کانسار خزر نیز در مراحل مختلف احداث قرار دارند.