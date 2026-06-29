به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: توسعه استان و کشور به تأمین پایدار انرژی وابسته است و هرچه ظرفیت تولید برق افزایش یابد، زمینه رشد بخش‌های صنعت، گردشگری، تجارت و خدمات نیز بیش از پیش فراهم خواهد شد.

وی با بیان اینکه امسال نسبت به سال‌های گذشته وضعیت تأمین برق استان مطلوب‌تر بوده است، افزود: با توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و اجرای برنامه‌های جدید، تلاش شده خاموشی‌ها به حداقل برسد و این روند با بهره‌برداری از طرح‌های جدید ادامه خواهد یافت.

استاندار گلستان با اشاره به برنامه‌های استان در حوزه تولید برق گفت: عملیات اجرایی ۲۱۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در سال جاری آغاز شده و علاوه بر آن، ۶۲ مگاوات نیروگاه گازی نیز تا پایان سال به بهره‌برداری خواهد رسید. همچنین نیروگاه خورشیدی ۳.۲ مگاواتی امروز افتتاح شد و سه مگاوات دیگر نیز طی روزهای آینده به مدار تولید وارد می‌شود.

طهماسبی با اشاره به هدف‌گذاری استان برای توسعه مستمر انرژی‌های پاک اظهار کرد: برنامه‌ریزی شده تا پایان شهریور هر هفته سه مگاوات نیروگاه خورشیدی در گلستان افتتاح شود تا بخشی از نیاز برق استان و حتی کشور تأمین و از میزان خاموشی‌ها کاسته شود.

ماینرهای غیرمجاز قاطعانه برخورد می‌کنیم

وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از فعالیت ماینرهای غیرمجاز، خواستار برخورد جدی دستگاه‌های نظارتی با سودجویان شد و گفت: مصرف غیرقانونی برق توسط استخراج‌کنندگان غیرمجاز رمزارز، فشار مضاعفی بر شبکه برق وارد می‌کند و در شرایط کمبود انرژی، قابل قبول نیست.

استاندار گلستان همچنین از دستگاه‌های اجرایی خواست با نصب سامانه‌های خورشیدی، وابستگی خود به شبکه برق را کاهش دهند و افزود: هم‌اکنون ۵۱ دستگاه اجرایی استان از انرژی خورشیدی استفاده می‌کنند و سایر دستگاه‌ها نیز باید با بهره‌گیری از اعتبارات پیش‌بینی‌شده، به این مسیر بپیوندند.

طهماسبی با دعوت از مردم به صرفه‌جویی در مصرف برق و آب، اظهار کرد: اگر تنها ۱۰ درصد در مصرف انرژی صرفه‌جویی شود، می‌توان تابستان را بدون مشکل و با کمترین محدودیت پشت سر گذاشت.