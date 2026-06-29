به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قادری صبح دوشنبه در نشست با فرماندار دشتی اظهار کرد: تلاش های گسترده ای در شهرستان دشتی به منظور توسعه فعالیت های فرهنگی و تبلیغی و مذهبی صورت گرفته است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر به ارائه تحلیلی کلان از وضعیت زیست‌بوم فرهنگی شهرستان دشتی پرداخت و پیشنهادات عملیاتی سازمان را برای بازطراحی برنامه‌ها متناسب با ظرفیت‌های بومی منطقه تبیین کرد.

جایگاه خاص سازمان تبلیغات در مهندسی فرهنگی

فرماندار دشتی نیز در این نشست ضمن تجلیل از پیشینه عمیق فرهنگی منطقه، جایگاه سازمان تبلیغات اسلامی را در مهندسی فرهنگی بی‌بدیل توصیف کرد.

رضا مقاتلی اظهار کرد: بازدهی و کیفیت بالای عملکردی این نهاد در کنار کمیت پایین نیروی انسانی، تبلور بارز مدیریت جهادی است.

وی همچنین از اهتمام ویژه فرمانداری برای جذب اعتبارات ویژه فرهنگی و تسریع در تکمیل و بهره‌برداری کامل از ساختمان مجتمع فرهنگی - قرآنی شهرستان دشتی خبر داد.

حجت‌الاسلام حسن صادق زاده سرپرست معاونت فرهنگی، پژوهشی و آموزشی و ایمان رنجبر، معاون اداری مالی اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر به تشریح شاخص‌های فرهنگی و روند تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های چهار سال اخیر شهرستان پرداختند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر در پایان این دیدار که در فرمانداری دشتی برگزار شد، تمثال امام شهید، قاب عکسی از «کلمه الله هی العلیا» بالای سر امام شهید و یادگار معظم له، و کتیبه‌ی توسل به حضرت حجت (عجل الله تعالی فرجه الشریف) را به فرماندار دشتی اهدا کرد.