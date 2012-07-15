نخستین کارگروه آموزش مد لباس ایرانی اسلامی در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، خدیجه گرشاسبی کارشناس ارشد امور بانوان اداره کل تبلیغات بوشهر بیان داشت: اولین کارگاه آموزشی مد لباس ایرانی اسلامی ویژه بانوان خیاط به مناسبت هفته عفاف و حجاب با هماهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی و اداره کل صنعت،معدن و تجارت استان به مناسبت هفته عفاف وحجاب ویژه بانون خیاط در بوشهر برگزار شد.

لیلا عبداللهی خراسگانی، استاد حوزه و کارشناس و سخنران این کارگاه در سخنان خود گفت: با توجه به طرح تصویبی 85 مجلس که به عنوان مد لباس ایرانی اسلامی در قانون 11 ماده ملی بومی تصویب شد، امید است طرحان و بانوان خیاط بتواند با دادن طرح و الگو های مناسب اسلامی و زیبا رضایت خداوند متعال و گسترش فرهنگ و پوشش زیبای اسلامی را که مهمترین هنر بانوان خیاط است در جامعه ارائه نمایند.

واگذاری مجوز فعالیت به 170 هیئت مذهبی در شهرستان جم



حجت الاسلام سید حسین سادات رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان جم با بیان مطلب فوق از صدور مجوز بیش از نیمی از 170 هیئت مذهبی موجود در شهرستان اشاره کرد و افزود: تعداد زیادی از مجوزها تحویل شده و تماس با سایر مسئولین جهت تحویل مجوز ادامه دارد.

محمد صادق سپهر منش، مسئول شورای هیئات مذهبی شهرستان جم نیز از ثبت هیات مهدی یاران در این شهرستان خبر داد که ثبت نام از متقاضیان در اداره تبلیغات اسلامی انجام می شود و برنامه های ویژه ای در سطح شهرستان در خصوص حضرت مهدی (ع) برگزار خواهد کرد.

عضویت 300 حافظ قرآن کریم در موسسه جامعه القرآن کنگان



مسئول جامعه القرآن الکریم و اهل بیت علیهم السلام کنگان در دیدار با فرماندار این شهر اظهار داشت: این موسسه بیش از 300 حافظ قرآن دارد و بیش از 200 قاری قرآن در این موسسه فعالیت دارد.

مسلم رضایی در راستای رسیدگی به امور موسسه قرآنی جامعه القرآن الکریم و اهل بیت علیهم السلام و ارائه گزارش فعالیت ها، آمنه بحرانی، مسئول این موسسه با حضور در فرمانداری با تیمور یزدان شناس، فرماندار دیدار کرد. وی در ارتباط با این دیدار بیان داشت: در این دیدار برخی مشکلات موسسه مطرح شد که فرماندار کنگان نسبت بر طرف کردن مشکلات قول مساعد داد.

سفر استانی مدیر‌کل دفتر ادیان و مذاهب سازمان تبلیغات اسلامی به استان بوشهر



حجت الاسلام احمد حاتمیان مدیر‌کل دفتر ادیان و مذاهب معاونت امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی به همراه احمد احمدی، کارشناس حوزه ادیان و مذاهب به منظور بازدید از روند اجرایی طرح و برنامه‌های حوزه فرق و مذاهب و نحله‌های انحرافی استان‌ و پی گیری اعتبارات طرح و برنامه‌ای حمایتی معاونت فرهنگی و ارزیابی عملکرد سه ماهه نخست سال 91 این حوزه، به استان بوشهر سفر کرده است.

تشکیل جلسه با حجت الاسلام سید نورالله موسوی نیا، مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر، حجت الاسلام نعمت الله عظیمی فرد، سرپرست معاونت فرهنگی اداره کل، بازدید از وضعیت فرهنگی جزیره شیف و بررسی اقتضائات و اولویت های فرهنگی و تبلیغی آن از محورهای سفر یک روزه حجت الاسلام حاتمیان به استان بوشهر محسوب می شوند.

غبارروبی 30 مسجد بخش سعدآباد آغاز شد



سرپرست نمایندگی تبلیغات اسلامی سعدآباد از آغاز غبار روبی مساجد سعدآباد به در پیش بودن ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: هر ساله و در آستانه ورود به ماه رمضان، مراسم غبارروبی مساجد بخش سعدآباد با هدف پاکیزه کردن آن ها برای حضور پرشور مردم در آن ها در طول ماه روزه داری انجام می شود.

حجت الاسلام عبدالکریم جمالی تصریح کرد: بر همین اساس امسال نیز همانند سال های قبل بیش از 30 مسجد فعال در سطح بخش سعدآباد غبارروبی و عطرافشانی می شود تا آمادگی لازم برای میزبانی مراسمات مختلف این ماه را داشته باشند. در این مراسم همه قشرهای مردم به ویژه جوانان با جارو کردن، گردگیری، عطرافشانی، غبارروبی و پاکیزیگی مساجد به استقبال ماه پر فیض و برکت رمضان می روند.

دومین کارگاه آموزش نهضت احکام آموزی ویژه مبلغات استان بوشهر



کارشناس ارشد امور فرهنگی تبلیغات اسلامی بوشهر بیان کرد: به همت امور فرهنگی بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر دومین کارگاه آموزشی نهضت احکام آموزی ویژه مبلغات در سالن شهید آوینی اداره کل تبلیغات اسلامی استان برگزار شد.

خدیجه گرشاسبی اظهار داشت: این کارگاه آموزشی که دومین کارگاه آموزشی نهضت احکام آموزی ویژه مبلغات بود در هفته عفاف و حجاب در سالن شهید آوینی اداره کل برگزار شد و در پایان این کارگاه و پس از برگزاری این دوره که با حضور لیلا عبداللهی، استاد حوزه صبح و بعد از ظهر برگزار شد، از شرکت کنندگان آزمون به عمل آمد.

غبارروبی 140 مسجد در کنگان



سرپرست اداره تبلیغات اسلامی کنگان در آستانه ماه مبارک رمضان از غبارروبی 140 مسجد در دهه نکوداشت و بهداشت مساجد در این شهرستان خبر داد و افزود: دین اسلام بهترین دینی است که سعادت انسان ها را در زمینه های عبادی مد نظر قرارداده است.

حجت الاسلام رحیم اهرمی اضافه کرد: به همین منظور با حضور امامان جمعه، فرماندار، بخشداران، شهرداران و مسئولین فرهنگی مساجد، مساجد مشهور و عمده به صورت نمادین در شهرهای کنگان، بنک، سیراف، نخل تقی و عسلویه برای آماده سازی ماه مبارک رمضان غبارروبی و عطر افشانی می شوند.

همایش عفاف و حجاب در دشتی



همایش عفاف و حجاب با حضور بانوان فرهنگی و مذهبی و مسئول واحد خواهران اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دشتی در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد. حسین باغداری معاون سیاسی اجتماعی فرماندار دشتی در این همایش اظهار داشت: نگاه اسلام به زن همراه با حرمت و کرامت است، اسلام زنان را از اسارت فرهنگ جاهلی نجات داد و قدر و منزلت و شخصیت انسانی از دست رفته آنان را احیاء کرد.

حجت الاسلام علی کتابچی، استاد حوزه اعزامی از قم با استناد به آیه 59 سوره احزاب اظهار داشت: خداوند خطاب به پیامبر می فرماید ای پیغمبر (گرامی ) با زنان و دختران و زنان مومنان بگو که خویشتن را بچادر فرو پوشند که این کار برای اینکه شناخته شوند تا از تعرض و جسارت ازار نکشند بر انان بسیار بهتر است و خدا امرزنده و مهربان است. این موضوع بیانگر آن است که در جامعه اسلامی اگر قرار باشد بحث حجاب نهادینه شود و روابط اصلاح و در چارچوب شرع مقدس قرار گیرد باید خواهران شاغل جامعه به عنوان الگویی برای سایر افراد جامعه مطرح باشند.

جلسه شورای تبلیغ استان بوشهر برگزار شد



با هماهنگی معاونت فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان و دبیر شورای تبلیغ در آستانه ماه رمضان جلسه شورای تبلیغ در دفتر سرپرست معاونت فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر برگزار شد که اعضاء شورا در این جلسه که به منظور هماهنگی مراکز اعزام در برگزاری هر چه بهتر همایش طلایه داران تبلیغ و تکریم از مبلغین اعزامی برگزار شد، به تبادل نظر پیرامون این دو موضوع مهم پرداختند.

حجت الاسلام نعمت الله عظیمی فرد، دبیر شورای تبلیغ استان در ابتدای این نشست ضمن تاکید بر ضرورت هماهنگی و تعامل سازنده مراکز اعزام برگزاری جلسه طلایه داران تبلیغ را در آستانه ماه مبارک رمضان ضروری دانست و توجیه مبلغین نسبت به موضوعات ضروری قابل ارائه در سخنرانی ها نظیر حجاب و عفاف، بیداری اسلامی و افول طواغیت فرعونی، توجه به آسیب های اجتماعی استان مثل طلاق و قتل، بیان اسرار عبادات خصوصا نماز و روزه و بیان احکام و توجه به تفسیر قرآن کریم را لازم شمرد.

امام جمعه عسلویه خواستار راه اندازی نمایندگی تبلیغات اسلامی در این بخش شد



حجت الاسلام رحیم اهرمی، سرپرست اداره تبلیغات اسلامی کنگان با حضور در بخش عسلویه با حجت الاسلام سید علی هاشمی نژاد، امام جمعه این بخش دیدار کرد و در خصوص پروژه های این اداره در عسلویه به گفتگو پرداختند.

حجت الاسلام هاشمی نژاد امام جمعه عسلویه ضمن تشکر از سرپرست اداره تبلیغات اسلامی به جهت پی گیری مسائل عمرانی و فرهنگی بخش عسلویه خواستار راه اندازی نمایندگی تبلیغات اسلامی در این بخش شد.

فعالیت 13 مرکز قرآنی در جم



کارشناس قرآن اداره تبلیغات اسلامی شهرستان جم از فعالیت 13 مرکز قرآنی در این شهرستان خبر داد و افزود: در راستای واگذاری برنامه های قرآنی به بخش خصوصی و جلب مشارکت مردم در این برنامه ها تا کنون تعداد 10 مرکز قرآنی در سطح شهرستان ثبت شده اند که به صورت منظم برنامه های قرآنی در سطوح مختلف برگزار می کنند.

مهدی رحمانی از ثبت یک موسسه و 9 خانه قرآن خبر داد و اظهار داشت: سه موسسه دیگر نیز در حال تکمیل پرونده برای پیگیری مراحل ثبت هستند. وی خواستار افزایش سهمیه دوره های قرآنی به شهرستان جم شد و در این خصوص گفت: برخی از این مراکز مثل موسسه احسن الحدیث و خانه قرآن تبیان بیش از شش دوره قرآنی برگزار می کنند که دارالقرآن فقط یک دوره سهمیه به ایشان اختصاص داده و با وجود کثرت مراکز قرآنی سهمیه های ابلاغی جوابگوی نیاز شهرستان جم نیست.