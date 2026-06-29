رامندی: شهردار قزوین همچنان مسئولیت قانونی خود را بر عهده دارد

فرج‌الله فصیحی رامندی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در واکنش به اظهارات روز گذشته مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین مبنی بر فاقد شرایط قانونی بودن شهردار قزوین برای ادامه فعالیت، اظهار کرد: بر اساس اصول و ضوابط اداری، چنانچه مأموریت یک فرد به پایان برسد یا بازنشسته شود، این موضوع باید به صورت رسمی و کتبی از سوی دستگاه مأمورکننده یا مرجع ذی‌ربط به وی ابلاغ شود.

وی افزود: تاکنون هیچ‌گونه ابلاغ رسمی در این زمینه انجام نشده و تا زمانی که چنین ابلاغی وجود نداشته باشد، طرح چنین مباحثی از نظر اداری و اخلاقی صحیح نیست.

رئیس شورای اسلامی شهر قزوین تصریح کرد: تا زمانی که پایان مأموریت شهردار از سوی سپاه پاسداران اعلام نشود یا حکم وی از سوی وزیر کشور لغو نگردد، حکم شهرداری وی به قوت خود باقی است و از نظر شورای اسلامی شهر، شهردار قزوین همچنان مسئولیت قانونی خود را بر عهده دارد.

فصیحی رامندی ادامه داد: اگر مسئولان ذی‌ربط نسبت به پایان مأموریت یا اعتبار حکم شهردار مستندات و ابلاغی دارند، لازم است آن را به صورت رسمی اعلام کنند تا شورا بر اساس قانون درباره آن تصمیم‌گیری کند.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده گفت: حدود یک ماه پیش و بنا به درخواست اعضای شورای شهر، از استاندار قزوین خواستم در صورت وجود هرگونه ابلاغ یا دستور مکتوب در این خصوص، آن را در اختیار شورا قرار دهد، اما تاکنون هیچ مستند رسمی به شورای شهر ارائه نشده است.

رئیس شورای اسلامی شهر قزوین تأکید کرد: مدیریت شهری قزوین پروژه‌های متعدد عمرانی و خدماتی در دست اجرا دارد و این طرح‌ها نباید به دلیل ابهامات و گمانه‌زنی‌ها دچار وقفه شوند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر هیچ‌گونه بلاتکلیفی در مدیریت شهرداری قزوین وجود ندارد و امور اجرایی، مکاتبات و پروژه‌های شهری طبق روال در حال انجام است.