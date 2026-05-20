دولت شهید رئیسی کشور را به سمت تعالی و پیشرفت هدایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرجالله فصیحی رامندی ضمن گرامیداشت سالروز شهادت آیتالله سیدابراهیم رئیسی، اظهار کرد: دولت شهید رئیسی حقیقتاً دولتی خدمتگزار برای مردم بود و در حوزههای زیرساختی و زیربنایی خدمات ارزشمندی ارائه کرد و کشور را به سمت تعالی و پیشرفت هدایت کرد.
وی با اشاره به رشد و جهش تولید مسکن در دولت سیزدهم افزود: در دولت شهید رئیسی، مسکن ملی با در اختیار گذاشتن ۱۰۰ هزار هکتار زمین، جهش قابل توجهی داشت و بسیاری از پروژههای نیمهتمام مسکن تکمیل شد. این در حالی است که در دولت قبل، کار نکردن در حوزه مسکن ملی نوعی افتخار تلقی میشد.
فصیحی رامندی با اشاره به اقدامات ایشان در حوزه سیاست خارجی خاطر نشان کرد: عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای و همچنین عضویت در پیمان بینالمللی بریکس از جمله دستاوردهایی بود که در دوره ریاست جمهوری شهید رئیسی تحقق یافت و موجب افزایش قدرت و جایگاه بینالمللی جمهوری اسلامی ایران شد.
رئیس شورای اسلامی شهر قزوین، تقویت ارتباطات با همسایگان را از دیگر ویژگیهای دولت شهید رئیسی برشمرد و ادامه داد: این دولت در مدت کوتاهی با حضور در محافل بینالمللی، ارتباطات مؤثری با کشورهای همسایه و دولتهای بزرگ دنیا برقرار کرد که نقش مهمی در رشد و توسعه کشور داشت.
به گفته وی، افزایش ارتباط ترانزیتی کالا با کشورهای منطقه، خرید هواپیما، احداث فرودگاه و توسعه ریلی از جمله خدمات ارزشمند دولت شهید رئیسی بود که در عمر کوتاه دولت سیزدهم به یادگار ماند.
