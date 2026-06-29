به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، عبدالرضا فولادوند رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش افزود: با توجه به درخواستهای متعدد متقاضیان و بهمنظور فراهم کردن فرصت برای جاماندگان و کمک به داوطلبانی که تاکنون موفق به تکمیل فرآیند ثبتنام نشدهاند، مهلت ثبتنام شرکت در آزمونهای نهایی برای ایجاد و ترمیم سابقه تحصیلی تا پایان روز سهشنبه نهم تیرماه، تمدید شد.
وی از تمامی متقاضیان خواست در فرصت تعیینشده، با مراجعه به سامانه مربوط، نسبت به ثبتنام و تکمیل مراحل اقدام کرده و ثبتنام خود را به ساعات پایانی موکول نکنند.
وی تصریح کرد: این فرصت، آخرین مهلت برای ثبتنام و تکمیل فرآیند ثبت نام است و پس از پایان مهلت اعلامشده، امکان ثبتنام یا تمدید مجدد وجود ندارد.
نظر شما