به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر به نویسندگی ماجده حائری، اثری مستند و تصویری است که به زندگی، اندیشه‌ها و مبارزات شهید آیت‌الله سیدعبدالکریم هاشمی‌نژاد می‌پردازد؛ روحانی مبارزی که در شکل‌گیری و گسترش فعالیت‌های انقلابی در مشهد نقش مهمی ایفا کرد.

در این کتاب تلاش شده با تکیه بر اسناد تاریخی و تصاویر کمتر دیده‌شده، بخشی از فضای مبارزات مردمی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و سال‌های فشار و مقاومت روایت شود. نویسنده با نگاهی مستند، به فعالیت‌های فکری و اجتماعی شهید هاشمی‌نژاد پرداخته و نقش او را در پیوند دادن دین با مسئولیت اجتماعی و حضور فعال در عرصه مبارزه نشان می‌دهد.

این اثر همچنین به نقش شهید هاشمی‌نژاد در جریان‌های انقلابی مشهد و همراهی او با رهبران نهضت اسلامی، از جمله امام خمینی(ره) و شهید آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای(رضوان‌الله تعالی علیه) اشاره می‌کند و تلاش دارد تصویری روشن‌تر از جایگاه این روحانی مبارز در تحولات آن دوره ارائه دهد.

کتاب «یک روایت معتبر درباره شهید هاشمی‌نژاد» به قلم ماجده حائری در قطع جیبی و ۹۶ صفحه با قیمت ۱۲۰ هزار تومان منتشر شده و علیرضا ظفر مشاور و ناظر علمی آن بوده است و طراحی گرافیک آن را حمید قدسی بر عهده داشته است.

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