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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۰

«یک روایت معتبر درباره شهید هاشمی‌نژاد» منتشر شد

«یک روایت معتبر درباره شهید هاشمی‌نژاد» منتشر شد

کتاب «یک روایت معتبر درباره شهید هاشمی‌نژاد» توسط انتشارات به‌نشر منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر به نویسندگی ماجده حائری، اثری مستند و تصویری است که به زندگی، اندیشه‌ها و مبارزات شهید آیت‌الله سیدعبدالکریم هاشمی‌نژاد می‌پردازد؛ روحانی مبارزی که در شکل‌گیری و گسترش فعالیت‌های انقلابی در مشهد نقش مهمی ایفا کرد.

در این کتاب تلاش شده با تکیه بر اسناد تاریخی و تصاویر کمتر دیده‌شده، بخشی از فضای مبارزات مردمی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و سال‌های فشار و مقاومت روایت شود. نویسنده با نگاهی مستند، به فعالیت‌های فکری و اجتماعی شهید هاشمی‌نژاد پرداخته و نقش او را در پیوند دادن دین با مسئولیت اجتماعی و حضور فعال در عرصه مبارزه نشان می‌دهد.

این اثر همچنین به نقش شهید هاشمی‌نژاد در جریان‌های انقلابی مشهد و همراهی او با رهبران نهضت اسلامی، از جمله امام خمینی(ره) و شهید آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای(رضوان‌الله تعالی علیه) اشاره می‌کند و تلاش دارد تصویری روشن‌تر از جایگاه این روحانی مبارز در تحولات آن دوره ارائه دهد.

کتاب «یک روایت معتبر درباره شهید هاشمی‌نژاد» به قلم ماجده حائری در قطع جیبی و ۹۶ صفحه با قیمت ۱۲۰ هزار تومان منتشر شده و علیرضا ظفر مشاور و ناظر علمی آن بوده است و طراحی گرافیک آن را حمید قدسی بر عهده داشته است.

علاقه‌مندان برای دریافت راهنمایی، خرید و ثبت سفارش می‌توانند به وب‌سایت انتشارات به‌نشر مراجعه کنند.

کد مطلب 6876430
زهرا اسكندری

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