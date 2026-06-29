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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۷

پویش حفظ جزء ۳۰ قرآن در «محفل ستاره‌ها» آغاز شد

پویش حفظ جزء ۳۰ قرآن در «محفل ستاره‌ها» آغاز شد

پویش «حفظ جزء ۳۰ قرآن» در «محفل ستاره‌ها» با هدف ترویج فرهنگ حفظ قرآن و تشویق علاقه‌مندان به آغاز مسیر انس با کلام وحی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش «حفظ جزء ۳۰ قرآن» در برنامه «محفل ستاره‌ها» از عموم علاقه‌مندان دعوت کرده است تا با مشارکت در این برنامه، حفظ جزء سی‌ام قرآن کریم را آغاز کنند.

شرکت‌کنندگان می‌توانند با نصب اپلیکیشن «محفلستان» و یا ارسال عدد ۳ به سرشماره ۳۰۰۰۱۱۴۵، در این پویش ثبت‌نام و در فرآیند حفظ جزء ۳۰ قرآن مشارکت کنند.

برگزارکنندگان این پویش برای شرکت‌کنندگان جوایزی از جمله دوچرخه، اسکوتر برقی، بازی رومیزی، سفر به خانه خدا، سفر زیارتی کربلای معلی و سایر هدایای ویژه در نظر گرفته‌اند.

این پویش با هدف ایجاد انگیزه برای آغاز حفظ قرآن، گسترش فرهنگ قرآنی و همراه‌سازی اقشار مختلف جامعه در مسیر حفظ کلام الهی برگزار می‌شود.

کد مطلب 6874162
سیده فاطمه سادات کیایی

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    نظرات

    • کوثر مزیدی IR ۱۳:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۰
      0 0
      پاسخ
      سلام من هر چه عدد ۳ رو به شماره ۳۰۰۰۱۱۴۵ میفرستم نمیاد. لطفا راهنمایی کنید

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