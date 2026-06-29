موسی رونما در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با آغاز فصل تابستان و با بهرهگیری از ظرفیت کانونها و انجمنهای فرهنگی و هنری، برنامهریزی گستردهای برای اجرای طرح اوقات فراغت انجام شده است تا زمینهای مناسب برای شکوفایی استعدادهای نسل جوان فراهم شود.
وی افزود: طرح اوقات فراغت امسال با رویکردی مهارتمحور طراحی شده و دورههای آموزشی متنوعی از جمله موسیقی کودک، صداسازی و سرود، خوانندگی و آواز، عکاسی و تصویربرداری، هوش مصنوعی و فیلمسازی در قالب این طرح برگزار خواهد شد.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رودان ادامه داد: تمامی این دورهها در سالن رودکان برگزار میشود و تلاش کردهایم با حضور مربیان توانمند، آموزشهایی کاربردی و متناسب با نیاز و علاقهمندی نوجوانان و جوانان ارائه شود.
رونما با اشاره به همکاری مجموعههای فرهنگی شهرستان تصریح کرد: اجرای این طرح با مشارکت کانونهای فرهنگی و هنری و همراهی رئیس امور کتابخانههای عمومی شهرستان و همکاران این مجموعه انجام میشود که در کنار دورههای آموزشی، برنامههای متنوع کتابخوانی و فعالیتهای فرهنگی نیز برای شرکتکنندگان تدارک دیده شده است.
وی بیان کرد: مشارکت نهادهای فرهنگی شهرستان موجب شده است تا برنامههای اوقات فراغت امسال از تنوع و کیفیت بیشتری برخوردار باشد و بتواند پاسخگوی نیازهای فرهنگی و هنری اقشار مختلف، بهویژه نوجوانان و جوانان باشد.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رودان در پایان خاطرنشان کرد: ثبتنام در این دورهها بهزودی آغاز میشود و علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر و نامنویسی به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رودان مراجعه کنند.
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