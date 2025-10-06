  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۹:۰۱

رئیس جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رودان معرفی شد

رئیس جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رودان معرفی شد

بندرعباس-موسی رونما به‌ عنوان رئیس جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رودان معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی فرخنده جلالی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان، موسی رونما به عنوان رئیس جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رودان منصوب شد.

آیین معارفه رئیس جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رودان با حضور محمد محسنی فرماندار شهرستان و فرخنده جلالی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان در محل فرمانداری برگزار شد.

در این آیین موسی رونما به عنوان رئیس جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رودان معرفی و از زحمات چند ساله نصرالله شریفی تقدیر به عمل آمد.

فرخنده جلالی در سخنان خود ضمن تقدیر از اقدامات صورت گرفته بر اهمیت برنامه‌ریزی فرهنگی متناسب با ظرفیت‌ها و استعدادهای شهرستان رودان تأکید کرد و خواستار تعامل حداکثری اداره ارشاد با هنرمندان، اصحاب رسانه و تشکل‌های فرهنگی شد.
همچنین محمد محسنی فرماندار رودان ضمن تبریک انتصاب رئیس جدید حمایت مجموعه فرمانداری از برنامه‌های فرهنگی و هنری را اعلام و بر ادامه مسیر ارتقاء شاخص‌های فرهنگی شهرستان تأکید کرد.

کد خبر 6612920

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۹:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۴
      0 0
      پاسخ
      مبارکش باشد

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها