رئیس جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رودان معرفی شد

آیین معارفه رئیس جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رودان با حضور محمد محسنی فرماندار شهرستان و فرخنده جلالی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان در محل فرمانداری برگزار شد.
در این آیین موسی رونما به عنوان رئیس جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رودان معرفی و از زحمات چند ساله نصرالله شریفی تقدیر به عمل آمد.
فرخنده جلالی در سخنان خود ضمن تقدیر از اقدامات صورت گرفته بر اهمیت برنامهریزی فرهنگی متناسب با ظرفیتها و استعدادهای شهرستان رودان تأکید کرد و خواستار تعامل حداکثری اداره ارشاد با هنرمندان، اصحاب رسانه و تشکلهای فرهنگی شد.
همچنین محمد محسنی فرماندار رودان ضمن تبریک انتصاب رئیس جدید حمایت مجموعه فرمانداری از برنامههای فرهنگی و هنری را اعلام و بر ادامه مسیر ارتقاء شاخصهای فرهنگی شهرستان تأکید کرد.
