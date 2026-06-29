به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هماهنگی برگزاری آیین تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی و برنامه‌ریزی برای تجمعات شبانه شهرستان اهر صبح دوشنبه به ریاست علیرضا خاکپور، فرماندار اهر و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جلیل جلیلی، امام جمعه اهر و جمعی از مسئولان شهرستان در فرمانداری اهر برگزار شد.

خاکپور در این نشست با قدردانی از مشارکت مردم، هیئت‌های مذهبی، مداحان و عوامل اجرایی در برگزاری مراسم‌های مذهبی، اظهار کرد: ایران اسلامی در مقطع حساس و پیچیده‌ای قرار دارد و امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت و انسجام ملی نیازمند است.

وی با قدردانی از تلاش‌های نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی در حفظ امنیت کشور افزود: همه کسانی که در مسیر تقویت امنیت، تولید و خدمت به مردم تلاش می‌کنند، در پاسداری از منافع ملی نقش‌آفرین هستند و باید از خدمات آنان قدردانی شود.

فرماندار اهر با تأکید بر لزوم هوشیاری دستگاه‌های مسئول در برابر تهدیدهای دشمن، تصریح کرد: با وجود شرایط موجود، ملت ایران میدان را خالی نخواهد کرد و با هوشیاری، همدلی و مسئولیت‌پذیری از این مقطع حساس عبور خواهد کرد.

وی همچنین با اشاره به روند مذاکرات، رویکرد موجود را مبتنی بر در نظر گرفتن همه ابعاد مسائل دانست و گفت: تصمیم‌گیری در شرایط کنونی نیازمند تدبیر، هوشمندی و توجه هم‌زمان به همه ظرفیت‌های کشور است.

خاکپور در پایان با اشاره به برگزاری آیین تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در شهرستان اهر، خاطرنشان کرد: هماهنگی‌های لازم برای اجرای هرچه باشکوه‌تر این مراسم در سطح شهرستان در حال انجام است و تمامی دستگاه‌های اجرایی در این زمینه همکاری خواهند داشت.