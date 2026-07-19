به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان اهر به ریاست علیرضا خاکپور، فرماندار اهر و با حضور معاون برنامه‌ریزی و عمرانی فرماندار، بخشداران و اعضای ستاد عصر یکشنبه در محل فرمانداری برگزار شد.

فرماندار اهر در این نشست با اشاره به وقوع سیلاب‌های نقطه‌ای اخیر در شهرستان اظهار کرد: با وجود اینکه میزان بارندگی‌ها در سال جاری نسبت به سال‌های گذشته مناسب بوده و از نظر تأمین آب مشکلی وجود ندارد، اما وقوع سیلاب در برخی مناطق خساراتی را به بخش کشاورزی و باغداران وارد کرده که بیانگر وجود ضعف‌هایی در زیرساخت‌ها است.

وی با انتقاد از سهل‌گیری در برخورد با ساخت‌وسازها و تجاوز به حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها افزود: هرچند در برخی موارد با هدف همراهی با مردم از اجرای قاطع قانون چشم‌پوشی می‌شود، اما این رویکرد در نهایت خسارت‌های سنگین‌تری را متوجه شهروندان خواهد کرد.

خاکپور تأکید کرد: اگرچه بخشی از خسارات ناشی از حوادث طبیعی اجتناب‌ناپذیر است، اما بخش مهمی از پیامدهای آن به عملکرد و مداخلات انسانی بازمی‌گردد؛ از این رو لازم است هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی افزایش یافته و قوانین و بخشنامه‌های مرتبط بدون اغماض اجرا شود.

وی همچنین وجود برخی کارگاه‌های احداث‌شده در مسیر تصفیه‌خانه را از چالش‌های مهم شهرستان عنوان کرد و خواستار اتخاذ تصمیمات لازم برای رفع این مشکل شد.

فرماندار اهر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ناترازی برق، بر مدیریت مصرف انرژی در دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: تمامی ادارات موظفند پس از پایان ساعت کاری، سیستم‌های سرمایشی و روشنایی غیرضروری را خاموش کنند و مدیران نیز مسئول نظارت بر اجرای این موضوع هستند؛ در صورت تخلف، مطابق مقررات برخورد خواهد شد.