جلیلی: نامگذاری پل شرق تبریز تکریم بیش از ۱۲۰۰ شهید ارسباران است

حجتالاسلام والمسلمین جلیل جلیلی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با قدردانی از اعضای شورای اسلامی شهر تبریز، رئیس شورا و مجموعه شهرداری تبریز برای تصویب نامگذاری پل روگذر خروجی شرق تبریز به نام «شهدای قرهداغ»، اظهار کرد: این تصمیم، ادای دینی شایسته به مقام شامخ شهدای منطقه ارسباران و اقدامی ماندگار در راستای پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت است.
وی با اشاره به اینکه پیشنهاد این نامگذاری از سوی ائمه جمعه منطقه دو ارسباران شامل شهرستانهای اهر، هریس، کلیبر، ورزقان، خداآفرین و هوراند به شورای اسلامی شهر تبریز ارائه شده بود، افزود: خوشبختانه این پیشنهاد در سیصد و سیوسومین جلسه شورای شهر با رأی مثبت اعضا به تصویب رسید و یاد و خاطره شهدای این منطقه در یکی از ورودیهای مهم شهر تبریز ماندگار شد.
امام جمعه اهر با بیان اینکه منطقه ارسباران بیش از یکهزار و ۲۰۰ شهید را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است، تصریح کرد: نامگذاری این پل علاوه بر زنده نگه داشتن یاد شهدا، نشاندهنده توجه به جایگاه و نقش مردم شهرستانهای اهر، هریس، کلیبر، ورزقان، خداآفرین و هوراند در دفاع از کشور و ارزشهای انقلاب اسلامی است.
وی ابراز امیدواری کرد اینگونه اقدامات فرهنگی، زمینهساز ترویج هرچه بیشتر فرهنگ ایثار، شهادت و انتقال ارزشهای دفاع مقدس به نسلهای آینده باشد.
گفتنی است پل روگذر «شهدای قرهداغ» در مسیر خروجی شرق تبریز به سمت شهرستانهای اهر و هریس قرار دارد و با طول ۸۵۰ متر و عرض ۱۰ متر، از پروژههای مهم عمرانی ورودی شرقی تبریز به شمار میرود که در مراحل پایانی اجرا قرار دارد.
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