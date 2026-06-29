به گزارش خبرنگار مهر، داود چگنی ظهر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: در حال حاضر ظرفیت مخازن فرآورده‌های نفتی در بندر امام خمینی حدود ۵۵۰ هزار تن است که با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری، این ظرفیت طی دو تا سه سال آینده به حدود یک میلیون تن خواهد رسید.

وی با اشاره به جایگاه مهم این بندر در زنجیره تأمین کالاهای اساسی، فرآورده‌های نفتی و مواد اولیه صنعتی افزود: هدف‌گذاری انجام‌شده دستیابی به ظرفیت خدمات‌دهی حدود ۱۰ میلیون تن در حوزه کالاهای نفتی است که تحقق آن نیازمند توسعه زیرساخت‌ها و افزایش توان عملیاتی بندر است.

معاون امور بندری و دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان ادامه داد: ارتقای تجهیزات تخلیه و بارگیری، افزایش سرعت عملیات بندری، توسعه زیرساخت‌های مخزنی و تقویت شبکه‌های حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای از مهم‌ترین الزامات دستیابی به این هدف به شمار می‌رود.

چگنی همچنین بر ضرورت همکاری نزدیک‌تر بخش خصوصی با سازمان بنادر و دریانوردی تأکید کرد و گفت: به‌کارگیری سامانه‌های هوشمند از جمله سامانه IPAS، رعایت الزامات ایمنی و استانداردهای عملیاتی و ارائه برنامه‌های سرمایه‌گذاری از سوی فعالان این حوزه می‌تواند نقش مهمی در توسعه پایانه‌های نفتی و افزایش ظرفیت خدمات‌دهی بندر ایفا کند.