به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار برخی اخبار بیپایه و کذب در فضای مجازی درباره پیامدهای اختلالات اخیر چهار بانک کشور توضیح چند نکته برای تنویر افکار عمومی ضروری است:
با توجه به اختلالات به وجود آمده برای چهار بانک کشور و در چارچوب مصوبات نهادهای بالادستی، بانکها مخیر شدند از ظرفیت تمام شرکتهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات استفاده کنند تا پایداری خدمات بانکی در کوتاهترین زمان ممکن برقرار شود.
بانکها نیز در همین راستا با استفاده از ظرفیت شرکتهای مختلف فعال در حوزه بانکداری در حال پیگیری امور وحل مشکلات ناشی از حملات سایبری هستند.
نکته قابل توجه اینکه در این فرایند، بانک مرکزی هیچ نقشی در انتخاب شرکتهای ارائهدهنده خدمات ندارد و تصمیمگیری در این زمینه بر عهده خود بانکها و مطابق ضوابط مربوط و بر مبنای تصمیم بانکها و صلاحیت شرکتهای فعال در این زمینه انجام میشود.
پیگیریهای ما نیز نشان میدهد که بانکها بصورت موازی در حال استفاده از ظرفیت تمام شرکتهای فعال در حوزه فناوریهای بانکی هستند تا مشکلات بوجود آمده هرچه سریعتر حل شود.
بر این اساس، ادعای هدایت یا توصیه بانک مرکزی برای انتخاب یک شرکت مشخص، اساساً فاقد مبنا و کذب است.
انتظار میرود فعالان رسانهای، به ویژه در موضوعات حساس مرتبط با نظام بانکی، پیش از انتشار ادعاهای اتهامی، اصول حرفهای و مسئولیت اجتماعی رسانه را رعایت کرده و از طرح گمانهزنیهایی که میتواند افکار عمومی را دچار خطا کند، پرهیز کنند.
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