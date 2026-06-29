«راحت بخواب» منتشر شد؛ یک موسیقی برای خداحافظی با رهبر شهید

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه‌ مراسم تشییع پیکر رهبر شهید، نماهنگ حماسی و عاطفی «راحت بخواب» با نوای مجتبی رمضانی منتشر شد.

به گفته سازندگان پروژه این اثر که با حال‌وهوای حماسی و عاطفی تولید شده، تصویری از پیوند عمیق و تاریخی مردم با ولایت را در شرایط کنونی به نمایش می‌گذارد.

در توضیحات تکمیلی پروژه آمده است:

نماهنگ «راحت بخواب» با بهره‌گیری از تصاویر آرشیوی از حضور پرشور مردم در صحنه‌های مختلف و لحظات دلتنگی اقشار گوناگون جامعه، به بازخوانیِ تعهدِ نسل‌های مختلف به مسیر ترسیم‌شده توسط رهبر شهید می‌پردازد. این اثر با تأکید بر محورهای «استقامت»، «وفاداری» و «عدم سازش با دشمن»، پاسخی به فضای غبارآلودِ تهدیدات بیگانگان است.

این نماهنگ که به همتِ حریم مدیا مرکز موسیقی مأوا تهیه شده است، تلاش دارد ضمن به تصویر کشیدنِ سوگِ عمومی، جلوه‌ای از روحیه مطالبه‌گری و تداومِ راهِ شهدا را در میان نوجوانان و جوانان انقلابی روایت کند.