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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰

«راحت بخواب» منتشر شد؛ یک موسیقی برای خداحافظی با رهبر شهید

«راحت بخواب» منتشر شد؛ یک موسیقی برای خداحافظی با رهبر شهید

نماهنگ «راحت بخواب» با صدای مجتبی رمضانی از تازه ترین محصولات موسیقایی مرتبط با تشییع رهبر شهید انقلاب است که طی روزهای گذشته پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

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به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه‌ مراسم تشییع پیکر رهبر شهید، نماهنگ حماسی و عاطفی «راحت بخواب» با نوای مجتبی رمضانی منتشر شد.

به گفته سازندگان پروژه این اثر که با حال‌وهوای حماسی و عاطفی تولید شده، تصویری از پیوند عمیق و تاریخی مردم با ولایت را در شرایط کنونی به نمایش می‌گذارد.

در توضیحات تکمیلی پروژه آمده است:

نماهنگ «راحت بخواب» با بهره‌گیری از تصاویر آرشیوی از حضور پرشور مردم در صحنه‌های مختلف و لحظات دلتنگی اقشار گوناگون جامعه، به بازخوانیِ تعهدِ نسل‌های مختلف به مسیر ترسیم‌شده توسط رهبر شهید می‌پردازد. این اثر با تأکید بر محورهای «استقامت»، «وفاداری» و «عدم سازش با دشمن»، پاسخی به فضای غبارآلودِ تهدیدات بیگانگان است.

این نماهنگ که به همتِ حریم مدیا مرکز موسیقی مأوا تهیه شده است، تلاش دارد ضمن به تصویر کشیدنِ سوگِ عمومی، جلوه‌ای از روحیه مطالبه‌گری و تداومِ راهِ شهدا را در میان نوجوانان و جوانان انقلابی روایت کند.

کد مطلب 6874218
علیرضا سعیدی

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    نظرات

    • IR ۱۵:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۸
      29 4
      پاسخ
      سلام و درود بر رهبر شهیدم مرگ بر دشمنان زبون ، ذلیل ، خوار ، حقیر ، پست فطرت و کثیف
    • IR ۰۰:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      12 2
      پاسخ
      روحش‌شاد ویادش گرامی بنده دل تنگ سخنرانی آقای شهیدمان هستم بازهم روحش شاد
    • ناشناس IR ۰۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      6 2
      پاسخ
      آقاجون قربون مظلومیتت
    • IR ۱۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      2 2
      پاسخ
      خدا قوت. تا عمر داری نفست برای حق بخونه ان شاء الله.
    • IR ۱۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۰
      1 1
      پاسخ
      رهبر عزیزم قلبم روحش شاد لعنت خدا بر دشمنان اسلام

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