نماهنگ «ایران منم» با موضوع ایستادگی و شکوه ایران تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر، این اثر که با بهره‌گیری از نمادهای جغرافیایی و ملی کشور، تصویری از وحدت، مقاومت و اقتدار ملت ایران را به نمایش می‌گذارد.

تازه‌ترین اثر هنری ارسلان ضرابی با عنوان «ایران منم» منتشر شد. این نماهنگ که در فضایی حماسی و ملی- میهنی تولید شده، روایتگر پیوند عمیق ایرانیان با سرزمین، تاریخ و هویت تمدنی خود است.

در این اثر، شاعر و خواننده با اشاره به مفهوم «پیروزی خون بر شمشیر» و تأکید بر اینکه «ما ملت امام حسین(ع) هستیم»، مفاهیمی همچون ایثار، مقاومت و عزت ملی را در قالبی شاعرانه و موسیقایی بازآفرینی کرده است.

«ایران منم» با بهره‌گیری از نمادهای برجسته جغرافیایی و ملی ایران از جمله کرخه، کارون، اروند، دماوند، البرز و بلوط‌های زاگرس، تصویری باشکوه از وحدت، استقامت و اقتدار ملت ایران ارائه می‌دهد و ایران را سرزمینی برخاسته از تبار حماسه، فتح و ایستادگی معرفی می‌کند؛ سرزمینی که در برابر فشارها و تهدیدها، با اتکا به اراده و همبستگی مردم خود، عزت و استقلالش را حفظ کرده است.

تنظیم، میکس و مسترینگ این اثر را نوید احمدی بر عهده داشته و مسعود سخیراوی نیز به‌عنوان نوازنده گیتار در تولید این نماهنگ همکاری کرده است.

ارسلان ضرابی پیش از این نیز با انتشار آثاری همچون «پرچم» و «تسکین» در حوزه مضامین ملی، میهنی، ادای احترام به شهدا و فرهنگ انتظار، توانسته بود مخاطبان خود را با رویکردی هویت‌محور و ارزشی همراه کند.

«ایران منم» را می‌توان ادامه‌ای بر مسیر هنری ارسلان ضرابی در بازنمایی مفاهیم هویت ملی و مقاومت دانست. اثری که با زبانی حماسی و بهره‌گیری از عناصر فرهنگی و جغرافیایی ایران، تلاش دارد بار دیگر مفهوم همبستگی، سربلندی و تعلق به سرزمین را در قالب موسیقی برای مخاطب امروز روایت کند.