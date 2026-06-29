به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، احمد بیدی عضو هیئت مدیره بانک مسکن گفت: ماموریت اصلی بانک مسکن کمک به مردم برای تامین مهمترین کالای اساسی یعنی مسکن و سرپناه است و در نزدیک به ۹۰ سال قدمت خود، از هیچ خدمتی در این راستا فروگذار نکرده است.

وی افزود: در دوران جنگ تحمیلی سوم و در اثر حملات خصمانه آمریکایی – صهیونیستی، بسیاری از خانه‌های مردم آسیب جدی دید و بعضاً ویران شد. در این برهه بانک مسکن از همان روزهای ابتدایی جنگ برای حمایت از آسیب‌دیدگان و بازسازی و ترمیم خانه‌های هموطنان پیش‌قدم شد.

بیدی ادامه داد: این تلاش و برنامه‌ریزی که در همکاری با وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن صورت گرفت، با اهتمام و خدمت جهادی کارکنان بانک مسکن، تاکنون، پرداخت ۱.۴ همت وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن موقت جنگ رمضان به ۲۵۰۶ خانواده آسیب‌دیده را در فرایندی کمتر از سه روز رقم زده است. اقدامی بی‌سابقه در نظام بانکی که «دستمریزاد» وزیر محترم راه و شهرسازی را نیز برای بانک مسکن به ارمغان آورد.

عضو هیئت مدیره بانک مسکن همچنین گفت: در دوران دشوار جنگ تحمیلی سوم، علاوه بر خانه‌های مردم، کسب‌وکارها و مشاغل نیز تحت تاثیر حواشی اقتصادی جنگ قرار گرفتند و صاحبان مشاغل به ویژه در بخش تولید دچار بحران‌هایی شدند. بانک مسکن برای کمک به این عزیزان نیز ضمن اجرای مصوبه مرتبط ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، در خصوص نحوه بازپرداخت اقساط تسهیلاتی دریافتی واحدهای تولیدی، اقدامات حمایتی مناسبی به اجرا درآورد.

وی اظهار کرد: یکی از اقدامات تاثیرگذار بانک مسکن از روز اول جنگ در اسفندماه ۱۴۰۴ تا نیمه اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۵، اجرای طرح گسترده بخشودگی جرایم دیرکرد (وجه التزام) برای نزدیک به نیم میلیون نفر از مشتریان بود که در اجرای تصمیمات هیئت عالی بانک مرکزی، جرایم دیرکرد (وجه التزام) تمامی وام‌های ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و سایر تسهیلاتی که اصل مبلغ آن‌ها تا سقف ۷ میلیارد ریال است، برای ۴۹۰ هزار نفر از مشتریان گران‌قدر بانک مسکن مشمول بخشودگی قرار گرفتند.

مساعدت به دارندگان چک برگشتی از دیگر موضوعات مورد اشاره بیدی بود که بر اساس آن، برابر ابلاغ بانک مرکزی، از ابتدای جنگ تحمیلی سوم به مدت ۳ ماه، مشتریان دارای چک برگشتی، از مساعدت‌های لازم در افتتاح حساب و یا دریافت تسهیلات برخوردار شدند.

وی افزود: تمامی این اقدامات و حمایت‌ها بدون تلاش‌های شبانه‌روزی همکارانمان در شعب و نیز واحدهای ستادی پشتیبان میسر نبود. چنانچه، فعالیت مستمر شعب کشیک در ایام جنگ و ارائه خدمات بی‌وقفه به هموطنان بدون هیچ خللی، در کنار پایداری سیستم‌های بانک، پشتیبانی نقدینگی شعب و اطلاع‌رسانی مستمر اخبار، اسامی شعب کشیک و اطلاعیه‌های بانک از این دست اقدامات پشتیبان است.

بیدی به بازدیدهای سرزده و مداوم مدیران عالی و ارشد از شعب کشیک و ستاد پشتیبان در بحبوحه جنگ چهل روزه اشاره کرد و آن را حاکی از در صحنه بودن مدیریت بانک و حمایت از همکاران در خدمت‌رسانی به آحاد مردم دانست.

عضو هیئت مدیره بانک مسکن در پایان سخنان خود گفت: در کنار تمامی این اقدامات در زمان جنگ، مدیران و کارکنان بانک مسکن از هیچ تسهیلگری برای کمک به هموطنان در کاهش مراجعات آنان به شعب بانک دریغ نکردند و با حفظ پایداری شبکه و سامانه‌ها، به خدمت مقدس خود در جبهه اقتصادی ادامه دادند.