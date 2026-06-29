حل مشکلات استخدامی اعضای هیئت علمی جدید در دستور کار دانشگاه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، محمدحسین امید، رئیس دانشگاه تهران، در مراسم افتتاح باشگاه نوآوری دانشکده بیوتکنولوژی که ششم تیرماه ۱۴۰۵ با حضور اعضای هیئت رئیسه دانشگاه تهران و دانشکدگان علوم برگزار شد، با تأکید بر اینکه توسعه دانشکده بیوتکنولوژی از اولویت‌های اصلی دانشگاه است، گفت: البته مشکلات حقوقی و مالی وجود دارد که در حال مرتفع کردن آن هستیم.

رئیس دانشگاه تهران با اشاره به اینکه توسعه فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و بین‌المللی از مهم‌ترین اولویت‌های دانشگاه است، افزود: اقدامات مربوط به ساختمان جدید دانشکده بیوتکنولوژی در حال انجام است و ظرف ۲ تا ۳ هفته آینده منابع مالی آن نیز تخصیص می‌یابد. هم‌چنین آزمایشگاه‌ها، اتاق اساتید و فضای استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان نیز در ساختمان پیش‌بینی شده که تا پایان سال قابل بهره‌برداری خواهد بود.

امید در بخش دیگری از سخنان خود درباره ظرفیت‌های جدید جذب هیأت علمی گفت: «امسال ظرفیت خوبی برای جذب هیأت علمی خواهیم داشت و ان‌شاءالله مشکل کد استخدامی اعضای جدید را نیز حل خواهیم کرد تا دغدغه آن‌ها نیز برطرف شود».

بنا به اعلام یاسر عبدی، رئیس دانشکدگان علوم و محمدعلی آموزگار، رئیس دانشکده بیوتکنولوژی، هدف از تأسیس این باشگاه ایجاد فضای تعاملی و امن برای دانشجویان و پرورش ایده‌های نوآورانه است که در سایه تعامل استادان خلاق و دانشجویان پویا، خروجی این محیط کشف استعدادها و ایده‌های نو و کاربردی خواهد بود.

در ادامه این برنامه، حاضران از ساختمان، آزمایشگاه‌ها و فضاهای دانشکده بازدید کرده و سپس اعضای هیئت علمی در نشستی، مشکلات، دغدغه‌ها و دیدگاه‌های خود را با رئیس دانشگاه تهران مطرح کردند.

در پایان جلسه نیز رئیس دانشگاه، ضمن صدور دستورات لازم برای رفع مشکلات مطرح‌شده، به اساتید اطمینان داد که تمام ظرفیت‌های قانونی دانشگاه، برای کمک به دانشکده بیوتکنولوژی به کار گرفته خواهد شد.