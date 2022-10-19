جزئیات افزایش حقوق اعضای هیات علمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، دکتر سید محمد مقیمی در نشست شورای دانشگاه تهران که با حضور رؤسای دانشکده‌ها، دانشکدگان، مراکز و مؤسسات وابسته به دانشگاه تهران در محل تالار شهید سلیمانی برگزار شد، افزود: با پیگیری‌های رؤسای کمیسیون‌های برنامه و بودجه و آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، این افزایش حقوق برای اعضای هیأت علمی در نظر گرفته شده است که به نظر می‌رسد با تصویب و اعمال آن، به طور متوسط ۵۰ میلیون ریال به حقوق هر عضو هیأت علمی اضافه می‌شود. به این ترتیب، کاهشی که در پی اعمال نظر سازمان برنامه و بودجه در حقوق اعضای هیأت علمی اتفاق افتاده بود، جبران می‌شود.



برقراری یارانه حق بیمه تکمیلی درمان برای اساتید شاغل و بازنشسته



رئیس دانشگاه تهران از تسهیلات جدید بیمه درمانی ویژه اعضای هیأت علمی شاغل و بازنشسته دانشگاه تهران خبر داد و درباره جزئیات آن گفت: با پیگیری معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع دانشگاه تهران قرار شد کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران و افراد تحت تکفل آنها از ۵۰ درصد یارانه حق بیمه تکمیلی درمان برخوردار شوند. میزان این یارانه برای اعضای هیأت علمی بازنشسته دانشگاه تهران به میزان ۳۰ درصد در نظر گرفته شده است.



جزئیات افزایش گرنت اساتید و حمایت از پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها



دکتر مقیمی در ادامه با اشاره به مصوبه جلسه اخیر هیأت رئیسه دانشگاه تهران برای افزایش ۱۰۰ درصدی گرنت اعضای هیأت علمی، خاطرنشان کرد: بر اساس این مصوبه، چارچوب امتیازدهی برای گرنت اساتید تغییر می‌کند و اعتبار مربوط به گرنت اساتید نیز دو برابر شده است. همچنین در هیأت رئیسه دانشگاه تصویب شد که مبلغ حمایت از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی که واجد شاخص‌هایی هستند، تا ۱۰ برابر میزان فعلی افزایش پیدا کند.



گام جدید برای جبران کمبودهای تجهیزاتی آزمایشگاه‌ها



رئیس دانشگاه تهران همچنین در تشریح گام جدید برای جبران کمبودهای تجهیزاتی آزمایشگاه‌های دانشگاه و راه‌اندازی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تهران، توضیح داد: در بودجه امسال اعتبار ۲ میلیارد دلاری دیده شده است تا دانشگاه‌ها بتوانند از طریق فاینانس ارزی برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی استفاده کنند و دولت نیز تضمین‌های لازم را انجام دهد. در همین راستا، فرآیند گشایش اعتبار ۱۵۰ میلیون دلاری برای تجهیز آزمایشگاه‌های دانشگاه تهران با انعقاد تفاهم‌نامه با بانک شهر کلید خورده و امیدواریم در تحقق آن تسریع شود؛ البته این موضوع به مصوبه شورای اقتصاد هم نیاز دارد.



شأن نهاد دانشگاه چیزی جز گفت‌وگو نیست



مقیمی در بخش دیگر سخنانش، با اشاره به فضایی که در برخی دانشگاه‌ها همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید گذشت، از اهتمام رؤسای دانشکده‌ها و دانشکدگان بخاطر مدیریت تشکیل کلاس‌ها قدردانی کرد و گفت: با وجود برنامه‌ریزی گسترده‌ای که طراحان و عاملان جنگ رسانه‌ای و روانی این روزها برای رقم زدن نوعی عدم تعادل در فضای دانشگاه‌های کشور دارند، اما مدیریتی که از سوی رؤسای دانشکدگان، دانشکده‌ها و گروه‌های آموزشی صورت گرفت، به بی‌اثر کردن فراخوان‌های بی‌شناسنامه‌ای انجامید که به دنبال تعطیلی مأموریت‌های اصلی دانشگاه در حوزه آموزش بودند.



وی با تاکید بر اینکه شأن نهاد دانشگاه چیزی جز گفت‌وگو نیست، اظهار کرد: برخی از دانشجویان هنوز صدای رویکرد اصلی دانشگاه مبنی بر گفت‌وگو را که در قالب تشکیل «خانه گفت‌وگو» متبلور شد، نشنیده‌اند و نه تنها علاقه‌ای به گفت‌وگو نشان نمی‌دهند بلکه رفتارها و کلام‌های غیرمتعارف و هتاکانه هم از خود بروز می‌دهند. این پذیرفته نیست که وقتی نیروهای حفاظت فیزیکی از دانشجویی درخواست مشاهده کارت دانشجویی می‌کنند، دانشجو از ارائه کارت دانشجویی امتناع کند و شروع به درگیری نماید. وظیفه کارکنان حفاظت فیزیکی دانشگاه این است که بدانند چه کسی به دانشگاه تردد می‌کند و مقاومت در برابر آن توجیهی ندارد.

برخورد انضباطی با افرادی که چارچوب‌های فضای آکادمیک را رعایت نمی‌کنند

رئیس دانشگاه تهران تاکید کرد: اینکه نیروی حفاظت فیزیکی دانشگاه از دانشجو بخواهد که کارت خود را نشان دهد یک مواجهه و اقدام معمول و منطقی است، اما عده‌ای معدود از افراد در برابر این انجام وظیفه، اقدام به واکنش‌های دون شأن دانشجو می‌کنند و بعد هم می‌گویند که نمی‌خواهند شناسایی شوند! حفظ منزلت دانشگاه ایجاب می‌کند تا با افرادی که چارچوب‌های یک فضای آکادمیک را رعایت نمی‌کنند، برخورد متناسب در قالب ساز و کارهای کمیته انضباطی دانشگاه در فضایی محترمانه صورت گیرد.

مقیمی با تاکید بر اینکه فضای کمیته انضباطی دانشگاه باید بر اساس حوصله و منطق شکل بگیرد، خاطرنشان کرد: کمیته انضباطی لازم است کارکرد تربیتی هم بگیرد؛ یعنی آنجایی که به اعضای کمیته انضباطی اثبات می‌شود که دانشجو قصد و اراده اصلاح رویه خود را دارد، به او فرصت دهند. کمیته انضباطی در مواردی که خانواده دانشجو متقاضی حضور در جلسه رسیدگی به پرونده انضباطی فرزند خود است، از این تقاضا استقبال هم می‌کند، کما اینکه اخیراً جلسات اینگونه نیز برگزار نموده‌ایم. ارتباط دانشگاه با خانواده‌ها دارای نقش مؤثری در رقم خوردن الگوی تربیتی کارآمد است.



برخی نقادی را با هتاکی اشتباه می‌گیرند

رئیس دانشگاه تهران در پایان تاکید کرد: اظهارنظر دانشجویان در قالب نقادی و حتی ابراز انتقادهای تند را یک نعمت برای دانشگاه و کشور می‌دانیم؛ اما اینکه برخی نقادی را با هتاکی اشتباه بگیرند، پذیرفته نیست. نقد دارای چارچوب‌های خود است.

رئیس دانشگاه تهران با اشاره به حضور مستمر خود در جمع‌های دانشجویی، از رؤسای دانشکدگان و دانشکده‌ها نیز خواستار شد تا ارتباط موثرشان با دانشجویان را افزایش دهند و برای شنیدن صحبت‌های دانشجویان وقت بگذارند.