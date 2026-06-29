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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۷

اعلام طرح فروش نقدی مرحله‌ای محصولات بهمن‌دیزل ویژه تیرماه ۱۴۰۵

اعلام طرح فروش نقدی مرحله‌ای محصولات بهمن‌دیزل ویژه تیرماه ۱۴۰۵

شرکت بهمن‌دیزل در راستای پاسخگویی به نیاز بازار حمل‌ونقل و تسهیل شرایط خرید برای متقاضیان، طرح فروش نقدی مرحله‌ای محصولات خود را ویژه تیرماه ۱۴۰۵ از طریق درگاه عاملیت‌های مجاز اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بهمن موتور، بر اساس این اطلاعیه، طرح فروش از ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه ۸ تیر آغاز و تا ساعت ۱۶ روز یکشنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ یا زمان تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت. متقاضیان می‌توانند با مراجعه به عاملیت‌های مجاز بهمن‌دیزل در سراسر کشور نسبت به ثبت‌نام و تکمیل فرآیند خرید اقدام کنند.

مطابق شرایط اعلام‌شده، فروش این محصولات با نرخ سود صفر درصد و به ‌صورت پرداخت مرحله‌ای انجام می‌شود. در این شیوه، ۵۰ درصد از بهای خودرو در زمان ثبت‌نام پرداخت شده و ۲۵ درصد از مبلغ در قالب یک فقره چک در مرحله دوم و ۲۵ درصد باقی‌مانده نیز در قالب یک فقره چک در مرحله سوم تسویه خواهد شد. سررسید چک‌های مرحله دوم و سوم به‌ترتیب ۲۰ مرداد ماه و ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۵ تعیین شده است.

محصولات عرضه‌شده در این طرح شامل کامیونت فورس ۳.۸ تن دوگانه‌سوز، کامیونت فورس ۳.۸ تن، کامیون فورس ۶ تن کابین بدون خواب، کامیون فورس ۶ تن کابین خوابدار و کامیون فورس ۸.۵ تن است که با قیمت‌های مصوب در قالب این شرایط فروش ارائه می‌شوند.

جزئیات محصولات عرضه‌شده در طرح فروش نقدی مرحله‌ای تیرماه ۱۴۰۵ به شرح زیر است:

- کامیونت فورس ۳.۸ تن دوگانه‌سوز با قیمت مصوب ۳۳,۵۰۱,۹۱۰,۰۰۰ ریال؛ مبلغ مرحله اول ۱۶,۷۵۰,۹۵۵,۰۰۰ ریال، مرحله دوم ۸,۳۷۵,۴۷۷,۵۰۰ ریال و مرحله سوم ۸,۳۷۵,۴۷۷,۵۰۰ ریال.
- کامیونت فورس ۳.۸ تن با قیمت مصوب ۳۱,۴۰۱,۹۱۰,۰۰۰ ریال؛ مبلغ مرحله اول ۱۵,۷۰۰,۹۵۵,۰۰۰ ریال، مرحله دوم ۷,۸۵۰,۴۷۷,۵۰۰ ریال و مرحله سوم ۷,۸۵۰,۴۷۷,۵۰۰ ریال.
- کامیون فورس ۶ تن کابین بدون خواب با قیمت مصوب ۶۴,۳۲۱,۹۱۰,۰۰۰ ریال؛ مبلغ مرحله اول ۳۲,۱۶۰,۹۵۵,۰۰۰ ریال، مرحله دوم ۱۶,۰۸۰,۴۷۷,۵۰۰ ریال و مرحله سوم ۱۶,۰۸۰,۴۷۷,۵۰۰ ریال.
- کامیون فورس ۶ تن کابین خوابدار با قیمت مصوب ۶۵,۸۰۱,۹۱۰,۰۰۰ ریال؛ مبلغ مرحله اول ۳۲,۹۰۰,۹۵۵,۰۰۰ ریال، مرحله دوم ۱۶,۴۵۰,۴۷۷,۵۰۰ ریال و مرحله سوم ۱۶,۴۵۰,۴۷۷,۵۰۰ ریال.
- کامیون فورس ۸.۵ تن با قیمت مصوب ۶۹,۵۰۱,۹۱۰,۰۰۰ ریال؛ مبلغ مرحله اول ۳۴,۷۵۰,۹۵۵,۰۰۰ ریال، مرحله دوم ۱۷,۳۷۵,۴۷۷,۵۰۰ ریال و مرحله سوم ۱۷,۳۷۵,۴۷۷,۵۰۰ ریال.

متقاضیان می‌توانند برای دریافت اطلاعات تکمیلی درباره شرایط فروش و فرآیند ثبت‌نام به عاملیت‌های مجاز بهمن‌دیزل در سراسر کشور مراجعه کنند.

کد مطلب 6874255

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