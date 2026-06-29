به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بهمن موتور، بر اساس این اطلاعیه، طرح فروش از ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه ۸ تیر آغاز و تا ساعت ۱۶ روز یکشنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ یا زمان تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت. متقاضیان می‌توانند با مراجعه به عاملیت‌های مجاز بهمن‌دیزل در سراسر کشور نسبت به ثبت‌نام و تکمیل فرآیند خرید اقدام کنند.

مطابق شرایط اعلام‌شده، فروش این محصولات با نرخ سود صفر درصد و به ‌صورت پرداخت مرحله‌ای انجام می‌شود. در این شیوه، ۵۰ درصد از بهای خودرو در زمان ثبت‌نام پرداخت شده و ۲۵ درصد از مبلغ در قالب یک فقره چک در مرحله دوم و ۲۵ درصد باقی‌مانده نیز در قالب یک فقره چک در مرحله سوم تسویه خواهد شد. سررسید چک‌های مرحله دوم و سوم به‌ترتیب ۲۰ مرداد ماه و ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۵ تعیین شده است.

محصولات عرضه‌شده در این طرح شامل کامیونت فورس ۳.۸ تن دوگانه‌سوز، کامیونت فورس ۳.۸ تن، کامیون فورس ۶ تن کابین بدون خواب، کامیون فورس ۶ تن کابین خوابدار و کامیون فورس ۸.۵ تن است که با قیمت‌های مصوب در قالب این شرایط فروش ارائه می‌شوند.

جزئیات محصولات عرضه‌شده در طرح فروش نقدی مرحله‌ای تیرماه ۱۴۰۵ به شرح زیر است:

- کامیونت فورس ۳.۸ تن دوگانه‌سوز با قیمت مصوب ۳۳,۵۰۱,۹۱۰,۰۰۰ ریال؛ مبلغ مرحله اول ۱۶,۷۵۰,۹۵۵,۰۰۰ ریال، مرحله دوم ۸,۳۷۵,۴۷۷,۵۰۰ ریال و مرحله سوم ۸,۳۷۵,۴۷۷,۵۰۰ ریال.

- کامیونت فورس ۳.۸ تن با قیمت مصوب ۳۱,۴۰۱,۹۱۰,۰۰۰ ریال؛ مبلغ مرحله اول ۱۵,۷۰۰,۹۵۵,۰۰۰ ریال، مرحله دوم ۷,۸۵۰,۴۷۷,۵۰۰ ریال و مرحله سوم ۷,۸۵۰,۴۷۷,۵۰۰ ریال.

- کامیون فورس ۶ تن کابین بدون خواب با قیمت مصوب ۶۴,۳۲۱,۹۱۰,۰۰۰ ریال؛ مبلغ مرحله اول ۳۲,۱۶۰,۹۵۵,۰۰۰ ریال، مرحله دوم ۱۶,۰۸۰,۴۷۷,۵۰۰ ریال و مرحله سوم ۱۶,۰۸۰,۴۷۷,۵۰۰ ریال.

- کامیون فورس ۶ تن کابین خوابدار با قیمت مصوب ۶۵,۸۰۱,۹۱۰,۰۰۰ ریال؛ مبلغ مرحله اول ۳۲,۹۰۰,۹۵۵,۰۰۰ ریال، مرحله دوم ۱۶,۴۵۰,۴۷۷,۵۰۰ ریال و مرحله سوم ۱۶,۴۵۰,۴۷۷,۵۰۰ ریال.

- کامیون فورس ۸.۵ تن با قیمت مصوب ۶۹,۵۰۱,۹۱۰,۰۰۰ ریال؛ مبلغ مرحله اول ۳۴,۷۵۰,۹۵۵,۰۰۰ ریال، مرحله دوم ۱۷,۳۷۵,۴۷۷,۵۰۰ ریال و مرحله سوم ۱۷,۳۷۵,۴۷۷,۵۰۰ ریال.

متقاضیان می‌توانند برای دریافت اطلاعات تکمیلی درباره شرایط فروش و فرآیند ثبت‌نام به عاملیت‌های مجاز بهمن‌دیزل در سراسر کشور مراجعه کنند.

