به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، اگر PLC دلتا برنامه را اجرا نمی‌کند، در اغلب موارد مشکل به منبع تغذیه، وضعیت RUN/STOP، خطاهای برنامه، تنظیمات CPU یا خرابی سخت‌افزاری مربوط می‌شود. خوشبختانه بیشتر این مشکلات با یک فرآیند عیب‌یابی اصولی قابل تشخیص و رفع هستند.

کنترلرهای PLC دلتا به دلیل قیمت مناسب، کیفیت بالا و کاربری گسترده در صنایع مختلف، از محبوب‌ترین تجهیزات اتوماسیون صنعتی محسوب می‌شوند. با این حال، گاهی کاربران پس از دانلود برنامه یا روشن شدن سیستم متوجه می‌شوند که PLC وارد حالت RUN نمی‌شود یا هیچ خروجی‌ای تولید نمی‌کند. در این مقاله مهم‌ترین دلایل این مشکل را بررسی کرده و راهکارهای عملی برای رفع آن ارائه می‌دهیم.

منبع تغذیه

بخش زیادی از مشکلات اجرا نشدن برنامه در PLC دلتا به منبع تغذیه مربوط است. افت ولتاژ، نویز شدید یا اتصال نامناسب می‌تواند باعث شود CPU هرگز وارد حالت RUN نشود.

در عمل مشاهده می‌شود که بسیاری از تکنسین‌ها ابتدا سراغ برنامه می‌روند؛ در حالی که اندازه‌گیری ولتاژ ۲۴ ولت DC می‌تواند در کمتر از چند دقیقه علت اصلی را مشخص کند. استفاده از منبع تغذیه استاندارد و ارت مناسب، احتمال بروز این مشکل را به شکل محسوسی کاهش می‌دهد.

قرار داشتن PLC در حالت STOP

گاهی برنامه کاملاً سالم است اما CPU در وضعیت STOP قرار دارد. این حالت ممکن است پس از دانلود برنامه، قطع برق یا بروز یک خطای سیستمی ایجاد شود.

در نرم‌افزار WPLSoft یا ISPSoft وضعیت CPU را بررسی کنید. اگر PLC در حالت STOP باشد، باید علت توقف را از بخش Diagnostic مشاهده کرده و سپس آن را به RUN تغییر دهید. در برخی پروژه‌ها نیز تنظیمات Startup Mode باعث می‌شود کنترلر بعد از روشن شدن به صورت خودکار اجرا نشود.

خطاهای برنامه‌نویسی و دانلود ناقص

گاهی منطق برنامه دارای حلقه‌های بی‌نهایت، آدرس‌دهی اشتباه یا خطاهای ریاضی است. این خطاها باعث می‌شوند PLC برای محافظت از خود برنامه را متوقف کند.

همچنین اگر هنگام دانلود برنامه ارتباط بین کامپیوتر و PLC قطع شود، احتمال ناقص ماندن فایل وجود دارد. در این شرایط بهتر است پروژه مجدداً Compile شده و سپس با اطمینان از سلامت ارتباط، دوباره روی PLC دانلود شود.

خرابی ماژول‌های ورودی و خروجی

گاهی CPU در وضعیت RUN قرار دارد اما هیچ خروجی فعالی مشاهده نمی‌شود. در این حالت احتمال خرابی ماژول‌های ورودی یا خروجی وجود دارد.

با استفاده از قابلیت مانیتورینگ نرم‌افزار می‌توان بررسی کرد که آیا ورودی‌ها تغییر وضعیت می‌دهند یا خیر. اگر ورودی‌ها صحیح باشند اما خروجی فعال نشود، باید سلامت ماژول خروجی، سیم‌کشی و تجهیزات جانبی بررسی شود. در بسیاری از پروژه‌های صنعتی، اضافه‌بار یا اتصال کوتاه باعث آسیب دیدن خروجی‌های ترانزیستوری می‌شود.

نویز الکتریکی و مشکلات شبکه صنعتی

یکی از دلایل کمتر شناخته‌شده اجرا نشدن برنامه، وجود نویز شدید الکتریکی است. این مشکل معمولاً در کنار اینورترها، موتورهای بزرگ یا کابل‌کشی غیراستاندارد دیده می‌شود.

نویز می‌تواند باعث ریست شدن مداوم PLC یا ایجاد خطاهای ارتباطی شود. استفاده از ارت مناسب، کابل شیلددار و رعایت اصول سیم‌کشی صنعتی نقش مهمی در جلوگیری از این مشکل دارد. همچنین اگر PLC از طریق Modbus یا شبکه‌های صنعتی با تجهیزات دیگر در ارتباط است، قطع ارتباط شبکه نیز ممکن است باعث توقف فرآیند شود.

چه زمانی باید PLC دلتا تعویض شود؟

در بیشتر موارد، مشکل با تعمیر یا اصلاح تنظیمات برطرف می‌شود و نیازی به تعویض PLC نیست. اما اگر CPU دچار آسیب سخت‌افزاری، سوختگی مدار یا خرابی حافظه شده باشد، تعویض کنترلر منطقی‌تر خواهد بود.

در چنین شرایطی بهتر است از یک تأمین‌کننده معتبر برای خرید تجهیزات استفاده کنید تا علاوه بر دریافت محصول اصلی، از خدمات مشاوره فنی و گارانتی نیز بهره‌مند شوید. اگر قصد ارتقای سیستم یا جایگزینی کنترلر را دارید، پیشنهاد می‌شود صفحه فروش PLC دلتا در سایت آزند اتوماسیون را مشاهده کنید تا با مدل‌های مختلف و مشخصات فنی آن‌ها آشنا شوید.

جمع‌بندی

اجرا نشدن برنامه در PLC دلتا همیشه به معنای خرابی دستگاه نیست. در بسیاری از موارد، مشکلاتی مانند افت ولتاژ، قرار داشتن CPU در حالت STOP، خطاهای برنامه، دانلود ناقص یا نویز الکتریکی عامل اصلی هستند. با انجام یک فرآیند عیب‌یابی مرحله‌به‌مرحله می‌توان در مدت کوتاهی علت را شناسایی و برطرف کرد. اگر پس از بررسی این موارد همچنان مشکل باقی ماند، استفاده از تجهیزات اصلی و دریافت مشاوره از متخصصان اتوماسیون صنعتی می‌تواند از توقف خط تولید و هزینه‌های اضافی جلوگیری کند.

پرسش‌های متداول

چرا چراغ RUN روشن نمی‌شود؟

معمولاً به دلیل قرار داشتن PLC در حالت STOP، خطای برنامه یا مشکل منبع تغذیه است.

آیا دانلود مجدد برنامه مشکل را حل می‌کند؟

اگر فایل برنامه ناقص منتقل شده باشد، دانلود مجدد معمولاً مشکل را برطرف می‌کند.

آیا خرابی باتری باعث اجرا نشدن برنامه می‌شود؟

در برخی مدل‌ها، خرابی باتری می‌تواند موجب از دست رفتن اطلاعات حافظه و توقف اجرای برنامه شود.

چه زمانی باید PLC را تعویض کنیم؟

زمانی که CPU یا حافظه داخلی دچار آسیب سخت‌افزاری شده باشد و امکان تعمیر وجود نداشته باشد.

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