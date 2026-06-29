باقر امامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دیدگاه‌های برخی سیاستمداران آمریکایی، گفت: سخنان و نگاه برخی سیاستمداران آمریکایی مانند کیسینجر مبنی بر لزوم حضور آمریکا برای دفاع از منافع خود در هر نقطه از جهان، سبب شده آمریکا اصل حاکمیت دولت‌ها را نادیده بگیرد و به بهانه‌های مختلف در امور کشورها مداخله نظامی داشته باشد.

وی با بیان اینکه این رویکرد در کشورهای مختلف از جمله عراق و افغانستان مشاهده شده است، افزود: در مواردی حتی کرامت سیاسی سران کشورها نیز در جریان این مداخلات نادیده گرفته شده است.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس حقوق بین‌الملل، اگر کشوری از خاک کشور دیگری مورد حمله قرار گیرد، آن کشور میزبان موظف به جلوگیری است و در غیر این صورت کشور هدف حق دفاع مشروع خواهد داشت.

وی با اشاره به تحولات منطقه‌ای، بیان کرد: تجربه حضور آمریکا در افغانستان و عراق نشان داده که این سیاست‌ها نه تنها ثبات ایجاد نکرده بلکه به پیچیده‌تر شدن بحران‌ها منجر شده است، همچنین رفتارهای تحقیرآمیز در برخی عملیات‌های نظامی، نمونه‌ای از پیامدهای نگاه سلطه‌محور در روابط بین‌الملل است.



امامی با تأکید بر نقش دیپلماسی منطقه‌ای، اظهار کرد: کشورهای همسایه باید در جریان واقعیت‌های حقوقی و سیاسی قرار گیرند و دولت‌ها باید همزمان با اقدامات میدانی، اصول حقوق بین‌الملل را برای ملت‌های منطقه تشریح کنند.

وی افزود: افزایش آگاهی عمومی در کشورهای اسلامی می‌تواند فشار مردمی بر دولت‌ها را برای کاهش یا برچیدن پایگاه‌های نظامی آمریکا افزایش دهد.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت: در صورت شکل‌گیری همبستگی میان ملت‌های اسلامی، امکان تغییر جدی در ساختار حضور نظامی قدرت‌های خارجی در منطقه وجود خواهد داشت و این روند باید به‌صورت مستمر دنبال شود، چراکه تقویت وحدت میان کشورهای منطقه می‌تواند به کاهش تنش‌ها و پایان حضور نظامی بیگانگان منجر شود.