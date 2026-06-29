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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۱۰

جزئیات تشییع شهید مدافع وطن در شهرکرد و اردل

جزئیات تشییع شهید مدافع وطن در شهرکرد و اردل

شهرکرد- مراسم تشییع پیکر مطهر شهید مدافع وطن، «احسان احمدی» در شهرهای شهرکرد و اردل برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد شهید و امور ایثارگران استان چهارمحال و بختیاری در اطلاعیه‌ای از عموم مردم ولایی و شهیدپرور شهرکرد برای شرکت در مراسم تشییع پیکر مطهر شهید مدافع وطن، «احسان احمدی» دعوت کرد.

شهید احمدی، اهل روستای دوازده امام شهرستان اردل است که روز گذشته هفتم تیرماه در تعقیب و گریز متخلفان در مسیر جونقان به فارسان و در راه پاسداری از امنیت مردم، به فیض عظمای شهادت نائل آمد.

برنامه تشییع این شهید والامقام شامگاه دوشنبه از ساعت ۲۱ همراه با صد و بیست و یکمین اجتماع شبانه مردم شهرکرد در خیابان آیت‌الله کاشانی از چهارراه دولت به سمت چهارراه فارابی برگزار می‌شود.

همچنین مراسم تشییع شهید احسان احمدی در اردل، فردا سه‌شنبه از ساعت ۹ صبح از فرماندهی نیروی انتظامی اردل به سمت گلزار شهدای اردل برگزار خواهد شد.

از عموم مردم ولایتمدار و قدرشناس دعوت می‌شود با حضور پرشور خود در این آیین، بار دیگر با آرمان‌های والای شهدا و مدافعان امنیت تجدید پیمان کنند.

کد مطلب 6874311

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