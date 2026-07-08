به گزارش خبرنگار مهر، این شهید والامقام در جریان دفاع از امنیت این مرز و بوم به فیض عظیم شهادت نائل آمد و پیکر پاک وی امشب چهارشنبه شانزدهم تیرماه ساعت ۲۱ در میدان امام خمینی بندر ماهشهر مورد استقبال و وداع مردم شهیدپرور قرار خواهد گرفت.

مراسم تشییع و تدفین این شهید بزرگوار متعاقباً در اطلاعیه‌ای از سوی کانال ایثار خوزستان به اطلاع عموم خواهد رسید.

اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان با صدور اطلاعیه ای از تمامی خانواده‌های شهدا، ایثارگران، جانبازان، آزادگان و عموم مردم متدین و قدرشناس استان دعوت کرد تا با حضور باشکوه خود در این مراسم، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های امام خمینی و شهدای عزیز، تسلی‌بخش قلوب بازماندگان باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی منطقه سوم دریایی سپاه پاسداران امام حسین (ع) در بندرماهشهر اعلام کرد: یکی از پاسداران این نیرو صبح امروز چهارشنبه در جریان مقابله با پهپادهای متجاوز به شهادت رسید.

صبح امروز چهارشنبه ۱۷ تیرماه، در پی تجاوز نیروهای تروریستی آمریکا به منطقه سوم دریایی ماهشهر، پاسدار محمدرضا خزینی در حین مقابله با پهپادهای دشمن و بر اثر اصابت ترکش پرتابه به شهادت رسید.