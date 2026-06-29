به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، در نشست مدیران بنیاد شهید و اعضای فراکسیون شاهد و ایثارگر مجلس اظهار کرد: این جلسه با حضور دکتر سید احمد موسوی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با هدف بررسی دقیق دغدغه‌های جامعه هدف و پیگیری مسائل جاری برگزار شد.

حاجی‌بابایی با اشاره به اینکه در این نشست چندین موضوع مهم جامعه ایثارگری مورد بحث و بررسی قرار گرفت، تصریح کرد: موضوع مسکن از نیازهای ضروری ایثارگران است. موضوع دریافت خودرو نیز از جمله مشکلات قابل اشاره است.

وی در مورد مشمولین بند الف ماده ۸۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت گفت: بررسی وضعیت ۶۰ هزار ایثارگر در صف کمیسیون پزشکی بنیاد از دیگر محورهای مورد بحث در این جلسه بود. همچنین موضوعات مربوط به دارو، دندان‌پزشکی و خدمات بهداشتی خانواده‌های شهدا در دستور کار قرار گرفت.

حاجی بابایی تأکید کرد: لایحه جدید ایثارگری در مراحل نهایی قرار دارد و دکتر موسوی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در این جلسه متعهد به پیگیری این لایحه جهت رفع مسائل مستحدثه و جدید شد.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به حضور یکی از همسران شهدا در جلسه و استماع مشکلات ایشان، بر ضرورت توجه ویژه به حدود ۷ هزار شهید جدیدی که به خانواده بنیاد شهید و امور ایثارگران اضافه شده‌اند، تأکید کرد و در پایان افزود: در کنار مسائل معیشتی، ارتقا فرهنگ ایثار و شهادت در سطح کشور، از جمله اولویت‌های اصلی این نشست و برنامه‌های آتی است.