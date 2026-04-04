روایت رستاخیز ملت در بام ایران؛ این مردم کار را تمام خواهند کرد

خبرگزاری مهر- گروه استانها؛ «مردم» در اندیشه اسلامی و حکمرانی دینی رکن اصلی بهشمار میروند و بر همین مبناست که امام خمینی (ره) و قائد شهیدمان امام خامنهای (ره) قائل به مشارکت مردم و راهبری امور به دست آنان بودند. مردم در منظومه فکری امامین انقلاب از مهمترین ارکان نظام اسلامی بوده و بدون مشارکت و نقشآفرینی آنان، هیچ کاری به سامان نمیرسد.
این نگاه برگرفته از دیدگاه دین است و در تاریخ صدر اسلام میخوانیم که پیامبر (ص) در بدو ورود به مدینه پیماننامهای را در ۴۰ بند برای حفظ کرامت مردم و جلب مشارکت آنان، حفظ وحدت و انسجام و جلوگیری از رخنه تفرقهافکنان تهیه میکنند. رسول گرامی اسلام دانای غیب هستند اما میبینیم که با مردم مشورت میکنند و نظرات آنان را نیز میخواهد و خودشان را بینیاز از مشورت نمیدانند.
نهضت مردمپایه ملت ایران نیز از همان ابتدا از مبارزات پنهان و آشکار سیاسی گرفته تا به ثمر رسیدن نهال انقلاب و پس از آن، در برهههای حساس و سرنوشتساز تاریخ چهل و هفت ساله انقلاب تا امروز، بر مردم به عنوان نقشآفرینان اصلی در سامانبخشی به مشکلات تکیه داشته و امامین انقلاب با پشتیبانی این سرمایه عظیم و بینظیر در طول تاریخ اسلام، توانستند ایران را به قلههای عزت و اقتدار برسانند.
با دلگرمی به این سرمایه ارزشمند مردمی بود که رهبر شهید انقلاب رضواناللهعلیه چند روز قبل از شهادت، از «مبعوث شدن مردم ایران برای مقابله با حوادث کشور و تمام کردن کار به دست این مردم» خبر دادند.
امروز در بالغ بر یکماهی که از تجاوز وحشیانه ائتلاف جهانی علیه ایران اسلامی میگذرد، تجلی رستاخیز مردم در این نبرد را آشکارا میبینیم.
مردمی که در طلیعه دوران رهبری امام ثالث انقلاب اسلامی، آیتالله سیدمجتبی خامنهای اراده کردهاند تا درسی فراموش نشدنی به دشمنان بدهند و به دور از تسلیم و سازش و مذاکره، سایه جنگ را برای همیشه از مملکت امام زمان (عج) دور کنند. در این راستا باید به نقش نهادهای مردمی در راهبری و انسجامبخشی به حرکتهای مردمی هم اشاره شود.
در چهارمحال و بختیاری همگام با سراسر کشورمان، «ستاد مردمی جنگ رمضان» با پرچمداری تعدادی از مجموعههای مردمپایه شکل گرفته و فعالیتهای گسترده مردمی را در قالب ۱۶ کارگروه تحت پشتیبانی و نظارت و راهبری قرار میدهد.
برای آگاهی از روند فعالیتهای مردمی در چهارمحال و بختیاری ناظر به روزهای جهاد و نبرد با دشمن متخاصم آمریکایی صهیونی، گفتگوی با مسئول ستاد مردمی جنگ رمضان استان، روحانی فعال مردمی و مسئول جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان چهارمحال و بختیاری انجام شد.
اکنون زمان به میدان آوردن ظرفیتهای گسترده مردمی است
حجتالاسلام والمسلمین عابدین کاظمینیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برکات سالهای طولانی فعالیتهای مردمی در پرتو انقلاب اسلامی، اظهار کرد: در استانها و شهرهای درگیر جنگ، رشادت و ازخودگذشتگی مردم حقیقتاً زبانزد است و مردم این مناطق در خط مقدم جهاد و مقاومت قرار دارند در حالی که هنوز فرصتی برای روایت جامع و کامل این صحنهها حاصل نشده است.
مسئول قرارگاه مردمی جنگ رمضان در چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه همواره در استان این دغدغه را داشتیم که توان و ظرفیت عظیم مردمی در حاکمیت و دولت نیز دیده شود و مورد حمایت و استفاده قرار گیرد، ادامه داد: در برخی برهههای حساس همچون شبهکودتای ۱۸ و ۱۹ دیماه، با عنایت نماینده ولی فقیه در استان بخشی از این اتفاق شکل گرفت، مجموعههایی که کار مردمی میکردند دور هم جمع شدند و کارهای نسبتاً خوبی انجام گرفت.
کاظمینیا با تصریح اینکه این رویکرد در جنگ تحمیلی سوم تقویت شد، گفت: در این راستا تلاش شده تا ارتباط بین دولت و نهادهای حاکمیتی با تشکلهای مردمی، حلقههای میانی و مردم شکل بگیرد؛ لذا مجموعههایی همچون دفتر امام جمعه شهرکرد در محور و رأس کار، جبهه فرهنگی، دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، امور مساجد، ستاد عتبات عالیات، نهضت اجتماعی، اطلاعات مردمی و مطالبهگری، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، جهاد تبیین، کانونهای مساجد، خادمیاران رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) و دیگر مجموعههای مردمی همچون پایگاههای بسیج و ... به خط شدند.
تشکیل ۱۶ کارگروه ذیل ستاد مردمی جنگ رمضان در استان
وی از تشکیل بیش از ۱۶ کارگروه ذیل قرارگاه مردمی جنگ رمضان خبر داد و بیان کرد: کمیته برپایی مراسمهای خیابانی و رژههای خودرویی، امنیت و انتظامات، شهرستانها، محلات، محتوا، فضاسازی و پشتیبانی، کارگروه رسانه و هنر، واکنش سریع مردمی و روابط عمومی از جمله این کارگروهها بوده که جلسات و گزارشهای هر یک از آنها به صورت مرتب در جریان است.
کاظمینیا اظهار کرد: فضاسازی شهری از جمله کارهایی بوده که جلوه بیرونی آشکارتری نسبت به دیگر اقدامات دارد که در این راستا گفتگوهای خوبی با شهرداریها شکل گرفته است؛ بخش دیگر نیز مربوط به کار مردمی است که هنرمندان و فعالان مردمی پای کار آمدند و با برداشتن گوشهای از کار، ستاد مردمی جنگ رمضان را تقویت میکنند و مصادیق این کارها را هر شب در تجمعات مشاهده میکنیم.
وی با تأکید بر اینکه تجمعات و راهپیماییهای شبانه و رژههای خودرویی از دیگر بخشهای ستاد با جلوه بیرونی گسترده است، توضیح داد: خوشبختانه در این شبها حقیقتاً «بعثت مردم» را به عینه مشاهده میکنیم و تلاش ما این است که تمام نظرات و پیشنهادات و انتقادات مردم و صاحبان اندیشه را برای افزودن بر شکوه این تجمعات، بشنویم و عملیاتی کنیم.
کاظمینیا با اشاره به اینکه نظرات و پیشنهادات مردمی بهصورت مرتب از طرق مختلف احصا و جمعآوری میشود، ادامه داد: تلاش میشود تا این تجمعات و نیز رژههای خودرویی را حتیالامکان اگر از حیث امنیتی و انتظامی مورد تایید باشد، بر اساس میل و نظر مردم ترسیم و برگزار گردد.
همافزایی مبارک نهادهای حاکمیتی و مجموعههای مردمی
مسئول جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: حقیقتاً شاهد یک همافزایی مبارک بین نهادهای حاکمیتی و نهادهای مردمی شکل گرفته و هر کسی تلاش دارد بخش بر زمین مانده را بردارد و کار را به پیش ببرد.
کاظمینیا از سوق دادن اجتماعات مردمی شبانه به سمت محلات خبر داد و گفت: باوجود مشکلات متعدد انتظامی و امنیتی تلاش داشتیم که این تجمعات باشکوه را در دل محلات مختلف شهر برگزار کنیم و مکانهای برپایی این مراسم را هم از طریق نظرسنجی مردمی، با محوریت مساجد انتخاب میکنیم.
برپایی تجمعات مردمی شبانه با محوریت مساجد و محلات
وی تصریح کرد: امروز نهادهای دولتی و حاکمیتی استان در پرتو اتحاد و همدلی خوبی که شکل گرفته است، امکانات خود را در خدمت تقویت این حرکت مردمی قرار میدهند تا در این بزنگاه حساسی که دشمنان خارجی و ایادی داخلی آنها منتظر خالی شدن میدان هستند، مردم در صحنه باقی بمانند و از شور و شکوه این حضور حماسی کاسته نشود.
کاظمینیا حضور متوالی و بیوقفه مردم ولایی استان در بالغ بر یکماه را بینظیر توصیف کرد و گفت: برخیها این حضور مردمی را با شبهای اول شکلگیری انقلاب مقایسه میکنند که بهنظرم حضور امروز مردم بسیار شکوهمندانهتر از اوایل انقلاب است.
وی ثبت و ضبط این بعثت بیسابقه ملت را یک ضرورت خواند و گفت: اجتماعات مردمی در استان ما خاصه در برخی شهرستانها همچون شهرکرد، لردگان، بروجن و ... بسیار ویژه و خاص بوده و تولیدات خوبی هم برای روایت این تجمعات منتشر میشود که این حجم از حضور و کنشگری مردم در استان، تمام توهمات دشمن درباره شبهکودتای دیماه را خنثی کرد.
کاظمینیا با اشاره به رشادت و شجاعت جوانان چهارمحال و بختیاری و به شهادت رسیدن فرزندان استان در جنگ رمضان یاد و خاطره این شهدای والامقام را گرامی داشت و گفت: مردم شهید پرور و قدرشناس در جایجای استان محافل باشکوهی را برای استقبال و تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر شهدا برپا میکنند و جلوههای زیبایی میآفرینند.
مسئول ستاد مردمی جنگ رمضان بیان کرد: در این یکماه، مردم چهارمحال و بختیاری روزی را ثبت کردند که در سه نقطه استان میزبان شهدا بودند و باحضور گسترده خود، صحنههای باشکوه خلق کردند که جا دارد این اتفاقات تاریخی و بیسابقه روایت، ثبت و ضبط و در حافظه تاریخ ماندگار شود.
