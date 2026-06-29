به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن کلهری بعدازظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران از آغاز اجرای طرح پیشفروش بلیت اتوبوس ویژه ایام برگزاری مراسم تشییع و تدفین پیکر رهبر شهید خبر داد و اظهار کرد: همزمان با نزدیک شدن به زمان برگزاری این مراسم، امکان تهیه بلیت سفر به مقاصد قم، تهران و مشهد به صورت حضوری و اینترنتی برای متقاضیان فراهم شده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان قم افزود: این طرح از امروز دوشنبه هشتم تیرماه در سراسر کشور آغاز شده و با هدف تسهیل جابهجایی زائران و عزاداران، بلیتهای ناوگان حملونقل عمومی برونشهری در اختیار متقاضیان قرار میگیرد.
کلهری با اشاره به گستردگی مراسم پیشرو گفت: بدون تردید آیین تشییع و تدفین پیکر رهبر شهید از بزرگترین رویدادهای مذهبی و ملی کشور خواهد بود و حضور گسترده مردم، مسئولیت دستگاههای خدمترسان به ویژه مجموعه راهداری و حملونقل جادهای را دوچندان کرده است.
وی ادامه داد: بر همین اساس برنامهریزیهای لازم در بخشهای مختلف راهداری و حملونقل جادهای انجام شده و اجرای طرح پیشفروش بلیت اتوبوسهای برونشهری یکی از مهمترین اقدامات پیشبینیشده برای مدیریت سفرهای این ایام است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان قم تصریح کرد: با توجه به برنامهریزی صورتگرفته، از سیزدهم تا نوزدهم تیرماه ارائه خدمات ناوگان عمومی اتوبوس برونشهری به سایر مقاصد به جز شهرهای قم، تهران و مشهد متوقف خواهد شد تا ظرفیت ناوگان برای جابهجایی زائران مراسم اختصاص یابد.
وی افزود: ناوگان حملونقل عمومی با تمام ظرفیت در راستای ارائه خدمات مناسب به عزاداران و تسهیل سفر آنان به کار گرفته خواهد شد.
اکیپهای نظارتی در محورهای مواصلاتی مستقر میشوند
کلهری با اشاره به زمانبندی مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید گفت: بر اساس اعلام مسئولان، مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر در روزهای سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم تیرماه در تهران، شانزدهم تیرماه در قم و هجدهم تیرماه در مشهد مقدس برگزار خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: همزمان با اجرای این برنامه، اکیپهای کنترل و نظارت حوزه حملونقل در پایانههای مسافربری، پارکسوارها، پاسگاههای پلیسراه و محورهای مواصلاتی مستقر خواهند شد و به صورت مستمر بر روند فعالیت ناوگان نظارت میکنند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان قم افزود: این نیروها علاوه بر رسیدگی به شکایات احتمالی، وظیفه کنترل مدارک رانندگان، بررسی وضعیت ناوگان، نظارت بر تجهیزات فنی و برخورد با هرگونه تخلف احتمالی را بر عهده خواهند داشت تا خدماترسانی به زائران با نظم، ایمنی و کیفیت مطلوب انجام شود.
قم- مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان قم از آغاز طرح پیشفروش حضوری و اینترنتی بلیت اتوبوس ویژه ایام تشییع و تدفین پیکر رهبر شهید خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن کلهری بعدازظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران از آغاز اجرای طرح پیشفروش بلیت اتوبوس ویژه ایام برگزاری مراسم تشییع و تدفین پیکر رهبر شهید خبر داد و اظهار کرد: همزمان با نزدیک شدن به زمان برگزاری این مراسم، امکان تهیه بلیت سفر به مقاصد قم، تهران و مشهد به صورت حضوری و اینترنتی برای متقاضیان فراهم شده است.
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